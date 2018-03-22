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Левин назвал эмоциональным решение ряда СМИ уйти из Госдумы
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Левин назвал эмоциональным решение ряда СМИ уйти из Госдумы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал эмоциональным решение ряда СМИ о приостановке работы с нижней палатой парламента в связи с ситуацией вокруг депутата Леонида Слуцкого и заявил, что задачей Госдумы является создание безопасных и комфортных условий труда для журналистов.
"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", — приводятся слова Левина в Telegram-канале комитета.
Депутат отметил, что в Госдуме в ежедневном режиме работают десятки журналистов. «Их работа заслуживает уважения, и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности», — добавил он.
В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили РБК и телеканал «Дождь», а «Коммерсант» объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым «невольно причинил любые переживания».
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