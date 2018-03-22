Левин назвал эмоциональным решение ряда СМИ уйти из Госдумы

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал эмоциональным решение ряда СМИ о приостановке работы с нижней палатой парламента в связи с ситуацией вокруг депутата Леонида Слуцкого и заявил, что задачей Госдумы является создание безопасных и комфортных условий труда для журналистов.

"Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества", — приводятся слова Левина в Telegram-канале комитета.

Депутат отметил, что в Госдуме в ежедневном режиме работают десятки журналистов. «Их работа заслуживает уважения, и наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия их деятельности», — добавил он.

В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили РБК и телеканал «Дождь», а «Коммерсант» объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике.