Бизнес и власть. Взаимовыгодное партнерство

«Поддержка городского бизнеса — инвестиции, а не невозвратные затраты», — уверен бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев . Об инструментах и качестве взаимодействия предпринимательского сообщества и муниципальных властей «ВМ» рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы.

— Как изменились правила ведения бизнеса в столице в 2017 году?

— Изменения законодательства, вступившие в силу в 2017 году, существенно изменили правила ведения бизнеса. Предприниматели получили новые условия одобрения сделок и регистрации недвижимости, новые правила выплаты страховых взносов, замену официальных бумажных свидетельств на выписки, онлайн-кассы и многое другое.

Отмечается и ряд непопулярных нововведений, таких как, например, многочисленные изменения в системе оценочной деятельности, передача администрирования страховых взносов в налоговые органы

— Может быть, есть и положительные изменения?

— Разумеется, есть и позитивные для бизнеса перемены: например, с 1 июля 2017 года при проведении проверки должностные лица не вправе проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации

Также, с января собственники земельных участков или объектов недвижимости на них могут предложить провести комплексное развитие территории. Это право появилось у тех, кому принадлежит одновременно и участок, и недвижимость, а также у других правообладателей, например арендаторов публичной земли.

Наиболее серьезным изменениям подверглось законодательство в сфере госзакупок. Также нельзя забывать, что в Москве началась реализация наверное наиболее масштабной в современной России жилищной программы.

Таким образом, учитывая многообразие нововведений, работа института Уполномоченного в 2017 году была направлена на реализацию концепции взаимодействия с органами власти и общественными объединениями предпринимателей для принятия совместных решений о мерах, направленных на улучшение условий ведения бизнеса в столице.

— Как Уполномоченный помогает решать проблемы предпринимателей участвующих или только планирующих участие в государственных и муниципальных закупках?

— К началу 2017 года было приурочено вступление в силу большого числа норм Закона № 44-ФЗ, определяющих специфику контрактной системы, в сравнении с действовавшим ранее законодательством о размещении заказов. Кроме того, с этого же момента произошли многочисленные изменения в нормативных правовых актах Правительства РФ Минэкономразвития России , регламентирующих разнообразные правоотношения по поводу осуществления закупок. Объем изменений и их практическое значение весьма велики.

— Могли бы Вы привести конкретные примеры нововведений?

— Это, например, новые требования к участникам закупки об отсутствии у них судимости за незаконное участие в предпринимательской деятельности и коррупционные преступления. Также появилось требование об участии в закупке только таких юридических лиц, которые ранее не привлекались к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Важно, что теперь наименование объекта закупки должно указываться в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; появились типовые условия контрактов, предусматривающие привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В то же время прекратили свое действие нормы Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми допускалось списание начисленных заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек и (или) предоставление отсрочки по их уплате, предусматривалась возможность изменить по соглашению сторон срок исполнения контракта, цену контракта и иные существенные условия контракта.

Уже действуют новые правила проведения обязательного общественного обсуждения крупных закупок.

— Столь значительные новации не могли не вызвать проблемных вопросов правоприменения законодательства о закупках.

— Абсолютно верно. Для их разрешения Уполномоченным было организовано заседание «круглого стола» с участием представителей торгово-промышленной палаты, антимонопольных органов, предпринимательского сообщества города Москвы. По итогам заседания принята резолюция, в которой представители бизнес-сообщества города Москвы, а также профессионалы в сфере госзакупок констатировали существование некоторых проблем и вынесли свои предложения по их возможному разрешению.

В дальнейшем, в рамках работы Уполномоченного ряд таких предложений по совершенствованию законодательства о государственных и муниципальных закупках был реализован. Так в последний день 2017 года были приняты федеральные законы, вносящие изменения в Закон № 44-ФЗ и иные законодательные акты страны. Данные законы содержат, в том числе, предложения в части установления порядка определения срока исполнения контракта и введения запретов на предъявление требований, не предусмотренных документацией о закупке, на осуществление закупки с нарушением закона и (или) положения о закупках. Эти инициативы изложены в ежегодном Докладе Уполномоченного Мэру Москвы.

В настоящее время Доклад размещен на официальном сайте Уполномоченного http:// business-ombudsman.mos.ru и, помимо общей информации непосредственно о деятельности института Уполномоченного, содержит и ряд уникальных материалов, таких как, например, «Дорожная карта бизнеса — 2018».

— В чем суть этой «Дорожной карты»?

— На протяжении 2017 года велось активное сотрудничество с предпринимательским сообществом, представленным объединениями предпринимателей на отраслевой основе, и общественными организациями.

Проведен цикл качественных исследований, направленных на выявление и анализ существующих препятствий в компании или отрасли на ее пути к целям; построение карты задач, опираясь на понимание препятствий и ускорителей для достижения наилучших результатов. По результатам таких исследований проводились круглые столы и рабочие встречи с заинтересованными сторонами, представленными предпринимателями и органами власти, в ходе которых вырабатывались предложения по изменению действующего законодательства, направленные на улучшение условий ведения бизнеса в рассматриваемой сфере.

Ряд предложений сформулирован в результате проведенного количественного исследования и публичных обсуждений в ходе совместных мероприятий с органами власти и профессиональным бизнес-сообществом.

Целью такой совместной работы являлось формулирование ответа на вопрос «Что нужно бизнесу?».

«Дорожная карта бизнеса — 2018» — это весомый итог работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве во взаимодействии с общественными организациями, органами власти и объединениями предпринимателей, посвященной поиску ответа на этот вопрос.

— Изменилось ли количество обращений предпринимателей к Уполномоченному?

— В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило более полутора тысяч как письменных, так и устных обращений предпринимателей.

Наибольшее количество письменных обращений, поступивших в 2017 году, касались правоотношений в сферах имущественно-земельных отношений, налогообложения, услуг и в финансовом секторе.

Тематика таких обращений дополнилась новыми проблемными вопросами, связанными с правами интеллектуальной собственности, правоотношениями с субъектами естественных монополий, в сферах транспорта и строительства.

По обращениям, действительно содержавшим сведения о нарушениях прав предпринимателей, права предпринимателей либо были восстановлены, либо даны разъяснения о способах самостоятельной защиты нарушенных прав, когда такие действия не входят в компетенцию Уполномоченного. Наибольшее число таких обращений относятся к сферам имущественных отношений, налогообложения, финансов, услуг и транспорта.

Помимо письменных жалоб, в адрес Уполномоченного поступали устные обращения, преимущественно в ходе проведения исследований, обобщение, анализ и проработка которых позволила вынести их на обсуждение экспертного сообщества, а по итогам сформулировать ряд предложений, включенных в «Дорожную карту бизнеса — 2018».

— Как увеличение числа обращений характеризует условия ведения бизнеса качество взаимодействия предпринимательского сообщества с городскими органами власти?

— Количественный показатель поступления обращений вряд ли может говорить об улучшении или ухудшении условий ведения бизнеса и взаимодействия с органами власти. Рассматривая динамику поступления обращений предпринимателей за четыре года работы, отмечается стабильный рост числа письменных обращений, что свидетельствует о повышении доверия к институту Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве и уверенности в благоприятном разрешении проблемы.

— На чем должна основываться политика поддержки столичного бизнеса, чтобы быть действительно эффективной, а не номинальной?

— Для города важен баланс между затратами на меры поддержки бизнеса и финансовой отдачей от результатов данных мер в виде увеличения налоговых поступлений в бюджет. Именно адресные меры поддержки способны обеспечить максимальный интегральный эффект, при котором выпадающие доходы бюджета принесут доходы от приращения добавленной стоимости и производительности труда бизнеса, в чем, безусловно заинтересовано и предпринимательское сообщество, и город. Соблюдение баланса интересов бизнеса и города является ключом к эффективной политике поддержки предпринимательства, когда государственные расходы на поддержку бизнеса рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал и будущий рост и увеличение доходов бюджета, а не как невозвратные затраты.