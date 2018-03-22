Регионы ответят за сохранность жилья детей-сирот

России около 257 тысяч детей-сирот до сих пор не обеспечены жильём. Чтобы исправить ситуацию и дать детям и молодым людям, которые остались без попечения родителей, положенные по закону квадратные метры, в Правительстве предлагают установить единый порядок учёта очередников и обязать регионы следить за сохранностью жилого фонда.

Порядок — федеральный, контроль — региональный

«Выделение жилья сиротам — один из самых напряжённых вопросов в субъектах», — констатировала замминистра образования и науки Татьяна Синюгина на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. При этом очереди за квартирами — далеко не единственная проблема. По данным Минобрнауки, не менее остро в регионах обстоят дела с невыплатой коммунальных услуг сиротами, получившими жильё.

Получается, что кто-то годами ждёт отдельные метры, а кто-то, едва заселившись, тут же попадает в списки должников, а его квартира становится непригодной для проживания. Обе проблемы в Минобрнауки намерены решить одним законопроектом. Если документ будет принят, то единый порядок учёта сирот сформируют на федеральном уровне, но следить за состоянием жилфонда — как квартир, которые готовят для передачи сиротам, так и тех, в которых они уже живут, — станут субъекты.

По данным ведомства, половина регионов уже контролирует сохранность помещений, выделяемых сиротам. Теперь эту норму хотят закрепить для всех территорий.

Минобрнауки, согласно поправкам, также хочет предоставить местным властям право продлевать договор найма специализированного жилого помещения с сиротой неоднократно. Пока что такой документ можно заключать только на пять лет, что становится причиной головной боли для субъектов, если сирота, получив квартиру, не может самостоятельно решать свои бытовые проблемы.

leftДля 166тысячсирот, которые достигли совершеннолетия, жилищный вопрос стоит особенно остро.

«Сегодня большинство выпускников учреждений для детей-сирот в последующем нуждаются в некоем сопровождении. Это норма будет направлена на защиту и поддержку таких ребят, чтобы они не стали жертвами мошеннических схем с жильём», — аргументировала необходимость изменения замглавы Минобрнауки. Планируется, что в регионах для этого будут созданы специальные жилищные комиссии.

За долги по коммуналке грозят выселением

Ещё одна новелла законопроекта Минобрануки — разрешить принудительно выселять лишённых родительских прав отцов и матерей или бывших опекунов, если совместное проживание их с детьми невозможно. «По требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства и прокурора они могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом и сами сироты могут быть выселены из предоставленной государством квартиры, если не будут вовремя оплачивать квартплату. Правда, в таком случае местные власти обязаны предоставить им другое жилое помещение.

В Минобрнауки рассчитывают, что эта норма будет иметь скорее воспитательный эффект. Тем не менее многие парламентарии с этим положением категорически не согласны. «Многие сироты получают совершенно „убитые“ квартиры. Вместо того чтобы им помочь обустроиться, им ещё грозят выселением», — высказалась заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина

Сегодня большинство выпускников учреждений для детей-сирот в последующем нуждаются в некоем сопровождении. Её коллега по комитету Татьяна Воронина , в свою очередь, напомнила, что во многих регионах нет общежитий. Следовательно, и задолжавших за коммуналку сирот выселять будет некуда.

Против этой нормы выступают и в думском Комитете по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Его члены напоминают, что по действующему законодательству, невнесение без уважительных причин платы за жилое помещение в течение полугода является самостоятельным основанием для расторжения договора социального найма. «Также непонятно, как предлагаемая норма о выселении детей-сирот согласуется с целями законопроекта о повышении государственных гарантий защиты жилищных прав этой категории», — отмечается в отзыве комитета на законопроект.

Не исключено, что ко второму чтению эту норму отредактируют или совсем уберут из документа. Планируется, что в первом чтении правительственная инициатива будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний Госдумы.