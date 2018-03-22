Анастасия Решетова раскрыла свои бьюти-секреты

Внешность Анастасии Решетовой вызывает у пользователей Сети противоречивые чувства. Одни считают, что природа наградила девушку лицом и фигурой, другие же уверены: внешность модели — результат работы хирургов и косметологов. Несколько часов назад Решетова поделилась с подписчиками теми процедурами, к которым она прибегает для поддержания своей красоты. Девушка сразу же отметила, что она не делала никаких инъекций. По ее словам, с помощью питания, режима и ухода можно отсрочить время, когда без уколов уже будет нельзя.

— поделилась своими секретами Анастасия.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях подписчицы благодарят Анастасию за честность, а некоторые делятся и своими бьюти-находками. А какие у тебя есть секреты красоты?

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Фото:Instagram