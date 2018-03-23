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Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам
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Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Министр иностранных дел обсудит со своим коллегой реализацию экономического потенциала и сотрудничество в военно-технической сфере.
С главой вьетнамского МИД Фам Бинь Минем Сергей Лавров также будет говорить о совместной работе в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях. Кроме того, ожидается, что в Ханое российского министра примет президент Вьетнама, сообщает «Россия 24».
Товарооборот России с Вьетнамом в прошлом году вырос более чем на 35% и достиг исторического максимума с 1991 года — 5,23 миллиарда долларов. Такого результата удалось добиться благодаря реализации соглашения о зоне свободной торговли, которое Вьетнам заключил с Евразийским экономическим союзом в 2015 году.
Ключевыми статьями российского экспорта являются машины и оборудование, продовольственные товары, минеральное сырье, продукция химической промышленности. Вьетнам экспортирует в Россию электротехнику, текстиль, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.
Сергей Лавров прилетел во Вьетнам накануне из Токио, где провёл переговоры с главой японского МИД Таро Коно.
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