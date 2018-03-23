Лавров расширяет сотрудничество с Вьетнамом

После переговоров глав внешнеполитических ведомств запланирована встреча Лаврова с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

В ходе переговоров российская и вьетнамская стороны обсудят двусторонние отношения, в первую очередь в экономической сфере, а также сотрудничество на международной арене. После этого будет подписан план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2019-20 годы.

Как отметил Сергей Лавров на встрече с генсеком КПВ Нгуеном Фо Чонгом, Соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Вьетнамом, подписанное в мае 2015 года. В 2017 году объем взаимной торговли достиг 5,23 миллиарда долларов. Кроме того, успешно действует совместное предприятие «Вьетсовпетро» (создано российской «Зарубежнефтью» и вьетнамским «Петровьетнамом»), только в 2017 году добывшее 4,7 миллиона тонн нефти. Кроме того, во Вьетнаме работает "Газпром" , а на российском севере ведет добычу углеводородов СП «Русвьетпетро».

Стороны прорабатывают совместное использование системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС, на эту тему готовится межправительственное соглашение. Также идет сотрудничество в банковской и промышленной сферах, в дорожном строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре. Помимо этого, Вьетнам приобретает все большую популярность среди российских туристов.