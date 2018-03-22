Лавров начинает визит во Вьетнам

Не исключено, что на переговорах стороны затронут ряд международных проблем, в частности, ситуацию на Корейском полуострове.

Лавров прилетел в Ханой из Токио, где состоялись его переговоры с главой МИД Японии Таро Коно, в том числе, по северокорейской проблематике.

Исторический максимум

Как ранее сообщил глава МИД РФ, товарооборот России с Вьетнамом в прошлом году вырос более чем на 35% и достиг исторического максимума с 1991 года — 5,23 миллиарда долларов США. Такого результата удалось добиться благодаря реализации соглашения о зоне свободной торговли, которое Вьетнам заключил с ЕАЭС в 2015 году.

Ключевыми статьями российского экспорта являются машины и оборудование, продовольственные товары, минеральное сырье, продукция химической промышленности. Вьетнам экспортирует в Россию электротехнику, текстиль, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Востребованным направлением для взаимодействия остаётся российско-вьетнамская рабочая группа под председательством министров промышленности и торговли, которая занимается конкретными инвестиционными проектами, помогает расширению связей между экономическими операторами в таких областях, как добыча углеводородов, нефтепереработка. Уже согласован перечень приоритетов из 17 пунктов в области энергетики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых, туризма.

Одно из ключевых направлений взаимодействия Москвы и Ханоя — нефтегазовый сектор. По итогам 2017 года объем нефтедобычи превысил 4,7 миллионов тонн.

На континентальном шельфе СРВ успешно работают "Газпром" (в том числе в рамках совместной операционной компании «Вьетгазпром») и "Роснефть" . В 2015 году создано совместное предприятие по производству газомоторного топлива во Вьетнаме.

Перспективным совместным проектом могло стать строительство первой во Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан». От этой идеи Ханой отказался в 2016 году из-за снижения экономических показателей в стране.

Предполагалось, что «Ниньтхуан-1» должна была строиться в сотрудничестве с российской государственной корпорацией «Росатом» , а вторая ("Ниньтхуан-2") — совместно с Японией.

Ханой не исключает, что при улучшении экономической ситуации вернется к строительству АЭС в провинции Ниньтхуан.

Основной партнер по ВТС Россия была и остается основным партнером Вьетнама в сфере ВТС. Только за последние годы Москва и Ханой подписали контракты более чем 4,5 миллиарда долларов. Вьетнам приобрел партию многофункциональных истребителей Су-30МК2 и шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.1 «Варшавянка». Сейчас стороны ведут переговоры о новых поставках вооружений.

Несмотря на интенсивный диалог в военной сфере, Ханой ранее заявлял, что не позволит иностранным государствам размещать военные базы на своей территории. В Камрани до 2002 года находилась российская военно-морская база ВМФ.

Интересно, что в последнее время активизировалось взаимодействие Вьетнама и США в военной сфере. В этом году впервые с 1975 года после окончания Вьетнамской войны в порт Дананг прибыл авианосец ВМС США «Карл Винсон». По мнению заведующего центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова , это была демонстрация, с одной стороны, американского флага во Вьетнаме, а с другой — демонстрация сближения Вьетнама с США.

Вашингтон не скрывает, что намерен заставить Вьетнам отказаться от поставок российского вооружения. Как ранее сообщала газета Defense News со ссылкой на представителя Госдепа , сотрудничество с США в военной сфере поможет укрепить партнерство стран для более тесного взаимодействия с американскими военными.

Как пишет издание, согласно данным министерства торговли США, с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил военные расходы почти на 400%. Однако, по словам представителя госдепа, страна незначительно усилила закупки американского вооружения даже после того, как США отменили эмбарго на поставки летального оружия Вьетнаму в 2016 году.

КНДР в поле зрения

Ожидается, что в ходе переговоров в Ханое главы МИД РФ и Вьетнама затронут северокорейскую проблематику. В последнее время заметно активизировалась работа по урегулированию ситуации вокруг КНДР на политическом треке: достигнута договоренность о проведении саммита между лидерами Южной Кореи Мун Чжэ Ином и КНДР Ким Чен Ыном в апреле. Кроме этого, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений, а также подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

США пока от таких переговоров не отказываются, напротив, периодически появляется информация, что такие контакты могут состояться либо на северокорейской территории, либо на американской. Время и место саммита сейчас активно осуждаются. Россия, со своей стороны, уже не раз говорила, что если Вашингтон или Пхеньян обратятся с просьбой об организации встречи, то такие переговоры могут состояться на российской территории, например, во Владивостоке

Но даже наличие договоренности о проведении саммита США-КНДР не заставило Вашингтон отказаться от воинственной риторики в адрес Пхеньяна. Недавно глава Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) адмирал Гарри Харрис заявил, что «надо быть готовым к полномасштабному конфликту» с КНДР.

Ранее в прессе появлялись предположения о том, что США могут попытаться «обезоружить» КНДР или нанести ей неприемлемые потери неядерным мгновенным ударом. Цель такой стратегии — избежать полномасштабной войны с помощью превентивного удара. Главный риск заключается в контрударе противника обычными или ядерными средствами.

Россия не раз выступала против возобновления военных действий на Корейском полуострове и призывала стороны решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическим путём.