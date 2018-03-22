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Сотрудники уголовно-исполнительной системы получат больше соцгарантий
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Сотрудники уголовно-исполнительной системы получат больше соцгарантий 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будут работать по новым правилам. В частности, они смогут в рамках системы переходить на новую должность по истечении шести лет службы на предыдущей, получать за хорошую работу подарки и внеочередные звания.
Отличившемуся сотруднику смогут даже вручить его фотографию, снятую «у развёрнутого знамени учреждения или органа уголовно­-исполнительной системы».
Все эти нововведения прописаны в законопроекте Правительства, который планирует 22 марта рассмотреть накануне первого чтения в палате Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Документ насчитывает более двухсот страниц, где прописано, например, что начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другую местность, причём соответствующее решение могут принять только президент или директор ФСИН. В случае отказа переводиться без уважительных причин грозит понижение в должности или увольнение.
Многие положения законопроекта являются повторением аналогичной нормы, касающейся полицейских. Речь идёт о систематизации прав и обязанностей, соцгарантиях от государства, а также вопросах служебного времени и отдыха. В Правительстве не сомневаются, что всё это должно решить проблемы, связанные с обновлением и ротацией кадрового состава.
Сказано, что сотрудников уголовно-исполнительной системы разобьют на высший, старший, средний, младший и рядовой начальствующий состав. По словам начальника управления кадров ФСИН России, полковника внутренней службы Александра Пирогова, принятие законопроекта позволит решить вопросы статуса сотрудника ФСИН и гарантий его социальной защиты.
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