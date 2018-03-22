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Правительство обсудит договор о регулярном пассажирском сообщении
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Правительство обсудит договор о регулярном пассажирском сообщении 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о новой модели организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок, который внедряет в законодательство соответствующий организационный договор, сообщил кабинет министров.
Документ в качестве основного механизма организации перевозок предусматривает проведение конкурсов на право заключения договора об организации регулярного пассажирского сообщения (организационный договор), что обеспечит внедрение модели конкуренции «за маршрут».
"Цель законопроекта — формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщениях, основанной на принципах долгосрочности, комплексности государственного тарифного регулирования, обеспечения условий для привлечения инвестиций в развитие пассажирского железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
По мнению кабмина, реализация законопроекта позволит перейти к принципиально новой системе организации пассажирских перевозок, когда государство будет заключать с перевозчиком организационный договор на определенных условиях и компенсировать перевозчику потери в доходах, возникающих от осуществления регулируемой деятельности
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