WMJ BOX: топ-10 идеальных средств для белоснежной улыбки

Существуют два фактора, которые могут быть причинами потемнения зубов после профессионального отбеливания. С одной стороны, первоначально после отбеливания пациент получает эффект «вау», а спустя время глаз замыливается, и тогда начинает казаться, что зубы недостаточно белые, хотя по факту цвет зуба не изменяется. С другой стороны, существуют натуральные красители, которые человек употребляет в пищу и которые влияют на цвет зубов. Они содержатся в таких продуктах, как кофе, вино, чаи, соусы на томатной основе, соевый соус, свекла и прочее. Они будут окрашивать зубы и после отбеливания, поэтому спустя некоторое время после отбеливания зуб приобретает свой естественный цвет, так как образуется тот же налет.

Именно поэтому необходимо поддерживать отбеливающую гигиену. Это как с белой блузой: когда ты покупаешь ее, она кипенно-белая, но со временем, чтобы избежать изменения цвета, тебе будет необходимо использовать специальные порошки, белизну и так далее. Чтобы поддерживать белизну зубов, нужно пользоваться отбеливающими пастами и делать профессиональные гигиенические процедуры у стоматолога. Рассмотрим эти пункты поподробнее.

На сегодняшний день существует огромный список паст для домашнего отбеливания. Однако я рекомендую подобрать себе подходящую вместе со стоматологом, так как он поможет определить структуру эмали и другие характеристики зубов, подберет пасту и объяснит, как часто тебе нужно ее применять. Например, отбеливающая паста President обладает высокой абразивностью (то есть эффектом шлифовки), что при неумеренном использовании может повредить поверхность зубов. Это пастой можно пользоваться один раз в неделю. Паста ROCS, в свою очередь, имеет в составе бромелайн, который меняет структуру пигмента. Ею тоже нужно пользоваться с осторожностью, применять не более четырех раз в неделю.

Другим средством для поддержания эффекта после отбеливания в домашних условиях является поддерживающий гель. Широко популярна система ZOOM, в составе которой есть специальная капа для ночного и дневного применения. Если у вас важное мероприятие, можно налить внутрь капы гель и надеть на полчаса, и твоя улыбка предстоящим вечером будет ослепительна. Однако не стоит злоупотреблять гелями и капами, поскольку, если передержать препараты, эффект отбеливания будет сильнее, чем после стоматологического кресла, что может навредить вашим зубам (все-таки ведется химическое воздействие).

Профессиональное отбеливание бывает двух видов: механическое и химическое. Механическое отбеливание — это сошлифовывание микрослоев с поверхности зубов. Этот метод применяется сегодня очень редко, так как признан старым и нещадящим. После механического отбеливания обязательно нужно провести фторирование. Химическое отбеливание зубов, на мой взгляд, лучшее решение. Во время процедуры доктор обезопасит тебя от таких возможных побочных эффектов, как ожог десны, заглатывание средства (приведет к отравлению) или рвотного рефлекса, а также уберет жжение, если препарат не подходит, чтобы не усугубить процесс. Также врач сможет выявить возможное наличие кариеса или пародонта, при которых нельзя отбеливать зубы. Именно поэтому контролируемое химическое отбеливание — это лучший подход к обретению белоснежной блистательной улыбки.

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Текст: Елена Линева

Фото: Юлия Воробьева, архивы пресс-служб