Необратимые последствия, эффект привыкания и другие мифы, которые мешают пойти к хирургу 

Миф 1 Сейчас в моде натурализм. Если сделать пластическую операцию, это будет заметно. Любое вмешательство настолько неестественно, что сразу бросается в глаза и выглядит даже пошло. «Все зависит от того, кто пришел в клинику эстетической медицины и что этот человек хочет в себе поменять, — говорит Андрей Ковынцев. — Иногда на консультации происходит непонимание между врачом и пациентом. Последствия этого непонимания бывают плачевные. Например, озвучено пожелание сделать пластику лица, убрать морщины максимальным образом. Серьезная операция сделана, реабилитация пройдена, а человек перестает узнавать сам себя в зеркале. Конечно, он испытывает дискомфорт. Бывают и другие ситуации, когда пациент хочет стареть красиво и выглядеть естественно. В этом случае хирург проводит легкую манипуляцию, человек возвращается в привычный круг общения, и никто ничего не замечает. Максимум, что могут отметить окружающие, что он немного посвежел». То есть сохранить свою индивидуальность, сходив к пластическому хирургу, поможет здравый смысл. Натуральность никуда не денется, если подходить к процессу собственного преображения без фанатизма. Пластический хирург может изуродовать лицо или фигуру. Достаточно посмотреть на зарубежных звезд! После пластических операций их просто не узнать. По мнению Андрея Ковынцева, в этом заблуждении многих обывателей виноваты СМИ, повышая себе рейтинг подобными темами. «Зритель видит эти ужасы, создается впечатление, что такой результат может быть и у него, если он посетит пластического хирурга. Из того объема операций, которые делаются в мире каждый день, такие случаи единичны. Многие проблемы можно решить на корню, грамотно подойдя к выбору клиники и специалиста. Если возникли сомнения, сходите к нескольким врачам», — считает хирург. Рациональный подход к делу и элементарная бдительность еще никому не повредили. Тем более когда речь идет о собственной внешности. Миф 3 Обратившись к пластическому хирургу однажды и что-то в себе переделав, станешь его пациентом на всю оставшуюся жизнь. «Часто слышу от пациентов: „Мы подсели“, — рассказывает Андрей Ковынцев. — Первый визит никого ничем не обязывает, и последующие посещения клиники зависят исключительно от внутреннего настроя. Нет ничего криминального в том, что человек стремится выглядеть хорошо, исправляя недостатки внешности. После операции непременно наступает эмоциональный подъем от созерцания себя в зеркале. Можно провести параллель с вкусной шоколадной конфетой. Если вам понравился ее вкус, вы захотите съесть ее еще раз. Но это не значит, что вы без нее жить не сможете». Не секрет, что существуют адепты пластической хирургии, которые, изменив в себе что-то одно, обязательно поменяют и все остальное. Именно такие любители пластики попадают на первые страницы таблоидов и в шоу федеральных каналов. Подобное поведение, как правило, вызвано неуверенностью в себе и попытками разнообразить свою жизнь. Многое зависит от уровня врача, который просто обязан предостеречь пациента и объяснить ему, почему не надо делать ту или иную процедуру. Самое главное — вовремя остановиться. Любая пластическая операция может привести к необратимым последствиям и нежелательным изменениям в организме. Например, после липосакции есть риск растолстеть еще больше. С возрастом результаты манипуляций потеряют свою прелесть, обвиснут, вылезут в неожиданных местах и будут пугать окружающих. «Ничто не вечно под луной, — вздыхает Андрей Ковынцев. — Рано или поздно в организме происходит потеря коллагена и эластичности кожи, кто-то поправляется, кто-то худеет, все индивидуально и естественно. На старение женщин действует еще и гормональный фон, поэтому она может состариться буквально на глазах, чего не скажешь о мужчинах. Про липосакцию абсолютная неправда, поскольку она не является способом похудеть. Это коррекция фигуры. Организм после такого вмешательства не стремится набирать вес с удвоенной силой». С одной стороны, стоит задуматься. Впрочем, если не делать пластику, возможно, возрастные изменения выглядели бы куда хуже. Миф 5 В наше время признаком интеллекта является отсутствие пластического и косметологического вмешательства на лице. Под нож хирурга ложатся не от большого ума. Такое мнение исходит в основном от мужчин — шовинистов и скептиков. «Они не знают, что такое пластика, не живут с этим изо дня в день, поэтому не понимают, зачем вообще нужны эти операции, — утверждает Андрей Ковынцев. — Но ведь и они все чаще оказываются в кабинетах пластических хирургов. Не только со своими женщинами, но и со своими проблемами. Постепенно в общественном сознании происходят перемены, люди больше уделяют внимания уходу за собой, это становится неотъемлемой частью нашей жизни, как элементарная гигиена. Все, что касается косметологии и пластической хирургии, теперь предстает в совершенно ином свете и делается прежде всего для себя». Словом, забыв о предрассудках и абстрагировавшись от общественных клише, можно не только замедлить ход времени, но и умело этим воспользоваться. А показателем ума является прежде всего умение не совать нос не в свое дело. Хочешь узнать, готова ли ты на пластическую операцию? Проходи наш тест! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Елена Линева Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock