Ольга Кабо объяснила, за что любит свою профессию

Популярная актриса Ольга Кабо решила рассказать поклонникам в Инстаграме, почему она так любит свою профессию. Артистка призналась, что благодаря своей деятельности и постоянным разъездам, в ее жизни часто происходят неожиданные и приятные встречи, которые так нравятся женщине.

Известная российская актриса театра и кино снова отправилась на гастроли. Об этом она сообщила поклонникам с помощью социальных сетей, опубликовав совместный снимок со своим коллегой Сергеем Пускепалисом , с которым она случайно столкнулась в поезде. Именно эта встреча навела знаменитость на мысли о больших плюсах ее работы, которые она тут же озвучила в личном микроблоге. «За что люблю свою профессию, за то, что она неожиданно дарит приятные встречи. По пути на гастроли встретилась в поезде с моим любимым партнером, невероятным артистом Сергеем Пускепалисом, с которым только закончили съемки в сериале»

Эта фотография заинтересовала подписчиков Заслуженной артистки России не меньше, чем ее признания в любви к работе. Интернет-пользователи с удовольствием принялись обсуждать внешний вид своего кумира и ее спутника, даже немного позавидовав мужчине, что он постоянно оказывается в подобных компаниях. «Смотритесь шикарно!» «Оленька, как вам без мейка здорово. Такая роднулечка и девчушечка молоденькая!» «Да, согласен, Оля, жизнь полна сюрпризов!» «Ну, уж прямо так и случайно? Поди, вместе едете в одном спектакле играть…» «Ребята, спасибо вам за позитив и творчество!» «Вокруг Пускепалиса самые красивые актрисы снимаются— Кабо, Куркова… Везёт ему… Да и по лицу видно, что он это понимает…» «Какие вы оба лучезарные и добрейшие, глаза и душа так и светятся светом!» Кстати, некоторые из многочисленных поклонников Ольги, встревожившись ее частыми разъездами между городами и гастролями, призвали артистку сделать небольшую паузу и хоть немного отдохнуть.

А не так давно Ольга Кабо показала в микроблоге свое фото без макияжа, но поклонники актрисы не сразу поняли, что на фото именно она.