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Марка в честь Героя России, майора МВД А. Буханова вышла в почтовое обращение
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Марка в честь Героя России, майора МВД А. Буханова вышла в почтовое обращение 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Посвященная майору МВД РФ Алексею Буханову марка вышла в почтовое обращение, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Почты России».
«22 марта в почтовое обращение вышла марка, посвященная майору МВД РФ А. Буханову. На почтовой марке изображены портрет А. Буханова и медаль «Золотая Звезда». Почтовая марка размером 42 на 30 мм, номиналом 22 руб., изданная тиражом 115 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения «Почты России», — говорится в сообщении.
Также к выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» 101000 в Москве на ул. Мясницкая, 26 и 109000 в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтская, д. 9.
13 августа 2003 г. А. Буханов находился в составе группы охранения колонны российской автомобильной техники. Колонна попала в засаду боевиков. Под огнем противника вытащил из подбитого бронетранспортера двоих раненых товарищей, укрыл их в придорожном кювете, оказал им первую медицинскую помощь. Когда близко подобравшийся боевик бросил в них гранату, закрыл своим телом раненого сотрудника Федеральной службы безопасности Российской Федерации и погиб при взрыве. Посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации.
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