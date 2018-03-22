Марка в честь Героя России, майора МВД А. Буханова вышла в почтовое обращение

«22 марта в почтовое обращение вышла марка, посвященная майору МВД РФ А. Буханову. На почтовой марке изображены портрет А. Буханова и медаль «Золотая Звезда». Почтовая марка размером 42 на 30 мм, номиналом 22 руб., изданная тиражом 115 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения «Почты России», — говорится в сообщении.

Также к выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы Санкт-Петербурга . Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях «Почты России» 101000 в Москве на ул. Мясницкая, 26 и 109000 в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтская, д. 9.