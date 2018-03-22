Правительство обсудит передачу полномочий по защите прав потребителей

Проект предполагает передачу местным властям право проводить «мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные статьёй 44 закона „О защите прав потребителей“.

Согласно законопроекту, органы местного самоуправления смогут рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей, а также направлять обращения в суды в защиту прав потребителей.

Законопроект был одобрен 19 марта 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.