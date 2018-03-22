Минспорта отчитается в Госдуме о приютах для собак в городах — участниках ЧМ-2018

Представители Министерства спорта , а также оргкомитет чемпионата мира по футболу готовы отчитаться перед депутатами о ходе строительства приютов для бездомных животных в городах, которые примут ЧМ-2018.

Напомним, проект по строительству пунктов передержки бродячих собак в городах -участниках чемпионата был инициирован членами Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды в связи с сообщениями о массовых отстрелах животных. В приютах бездомных зверей будут лечить, стерилизовать, социализировать, искать для них постоянных хозяев. Всё это относится к гуманным методам регулирования численности бездомных собак.

Комитет Госдумы по экологии и окружающей среде планирует заслушать отчёт Минспорта и оргкомитета ЧМ-2018 в четверг, 22 марта. Чиновники сообщат, на какой стадии находится проект по строительству временных приютов для собак, а также в целом расскажут о переходе на гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных в городах — участниках Кубка мира по футболу.