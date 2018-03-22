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Минспорта отчитается в Госдуме о приютах для собак в городах — участниках ЧМ-2018
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Минспорта отчитается в Госдуме о приютах для собак в городах — участниках ЧМ-2018 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Представители Министерства спорта, а также оргкомитет чемпионата мира по футболу готовы отчитаться перед депутатами о ходе строительства приютов для бездомных животных в городах, которые примут ЧМ-2018.
Напомним, проект по строительству пунктов передержки бродячих собак в городах -участниках чемпионата был инициирован членами Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды в связи с сообщениями о массовых отстрелах животных. В приютах бездомных зверей будут лечить, стерилизовать, социализировать, искать для них постоянных хозяев. Всё это относится к гуманным методам регулирования численности бездомных собак.
Комитет Госдумы по экологии и окружающей среде планирует заслушать отчёт Минспорта и оргкомитета ЧМ-2018 в четверг, 22 марта. Чиновники сообщат, на какой стадии находится проект по строительству временных приютов для собак, а также в целом расскажут о переходе на гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных в городах — участниках Кубка мира по футболу.
Напомним, ранее председатель думского комитета Владимир Бурматов также предложил включить построенные в регионах приюты в программу «Наследие» чемпионата мира наряду с другими объектами инфраструктуры. Это значит, что по окончании спортивного события пункты временного содержания бродячих собак продолжат свою работу.
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