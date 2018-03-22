В Волоколамске установят табло, куда будут выводить результаты проб воздуха

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости МЧС начало развертывать в подмосковном Волоколамске мобильный комплекс экстренного оповещения населения после многочисленных жалоб на неприятный запах от полигона «Ядрово», сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального главка министерства.

"На центральной площади Волоколамска возле здания администрации развертывается мобильный комплекс на базе "КамАЗа" ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на экран мобильного комплекса будет выводиться информация о замерах проб воздуха и рекомендации на случай осложнения ситуации.

Жители Волоколамского района в последнее время массово жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово», в связи с чем на территории полигона введен режим ЧС.

В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за помощью к медикам обратились 60 человек, шесть попросили госпитализацию. При этом, по его заявлению, анализы не подтверждают версию об отравлении газом.

Согласно замерам Роспотребнадзора , загрязняющих веществ в воздуха Волоколамска не выше, чем максимально допускают нормы.

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