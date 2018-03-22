«Как следствие могло оказать давление, если рядом с ней был адвокат по договору?»

Татьяна Водопьянова , которая категорически не признает свою вину в предъявленных обвинениях, была доставлена в медико-санитарную часть КФУ с диагнозом «гипертонический криз» Фото: « БИЗНЕС Online

«ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ЗАПУТАТЬ СЛЕДСТВИЕ»

Бурное развитие получал скандал, связанный с уголовным преследованием председателя федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой. Прежде всего, стало известно, что профсоюзный босс, которая категорически не признает свою вину в предъявленных обвинениях, была доставлена в медико-санитарную часть КФУ с диагнозом «гипертонический криз» (неотложное состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления — прим. ред.).

Как рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь федерации профсоюзов РТ Ирина Пузакова, госпитализация была проведена накануне днем. «Я информацию подтверждаю, но на данный момент свежих сведений у меня пока нет. Вчера она была госпитализирована с гипертоническим кризом, в 10 часов вечера она была еще в больнице. Как будет новая информация, мы будем ее сразу размещать на нашем сайте», — рассказала Пузакова. Позднее появилась информация о том, что председателя федерации выписали из РКБ-2 и отправили на больничный.

В свою очередь, Следственный комитет РФ по РТ сегодня дал симметричный ответ на заявление председателя федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой о том, никаких противоправных поступков она не совершала, а якобы «признательные показания» были получены следствием при помощи психологического давления. «Вчера я была приглашена в управление СКР по Татарстану для беседы. В течение 6 часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката. Под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные. Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом, будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру», — поясняла Водопьянова.

Сегодня в распоряжении «БИЗНЕС Online» появилась видеозапись признательных показаний лидера профсоюзов, которые она дала следователю. На записи подозреваемая в присутствии адвоката спокойным и твердым голосом говорит о том, что нарушила закон и раскаивается в этом. «Я, Водопьянова Татьяна Павловна, председатель федерации профсоюзов РТ, подтверждаю, что за период примерно с 2009 года по 2015 год ежегодно с санаторием „Бакирово“ заключался договор страхования моей жизни страховой компанией „Чулпан“. В рамках этого договора я ежегодно получала средства около 500 тысяч рублей и их тратила на свои нужды, в санаторий эти деньги я не возвращала. Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия, и, конечно, раскаиваюсь», — сказала на камеру Водопьянова.

Санаторий «Форос» Фото: «БИЗНЕС Online»

Руководителя республиканских профсоюзов допрашивал лично руководитель третьего отдела регионального управления СУ СКР по РТ, полковник юстиции Айрат Валеев. В беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» он подчеркнул, что заявление Водопьяновой о давлении следствия не соответствует действительности. По его словам, беседа с ней проводилась максимально корректно. «Я поинтересовался у Водопьяновой, страдает ли она какими-либо заболеваниями, предложил чай, кофе, пирожные, она же в ответ сказала, что держит пост, и попросила только воды, — рассказал Валеев. — Ей была предоставлена вода, которую она пила на протяжении допроса. Все было интеллигентно, я кандидат юридических наук, она кандидат социологических наук, голос на нее никто не повышал. В процессе беседы ей звонил муж, дочь, и она с ними разговаривала, никто ей препятствий не чинил, не блокировал ее в помещении».

Собеседник издания добавил, что перед допросом подозреваемой были разъяснены ее права, в частности, право на присутствие защитника, но на вопрос следователя, нужен ли ей адвокат, последовал ответ: «Мы просто беседуем, пока не надо». В ходе разговора Водопьянова заявила о готовности сотрудничать со следствием, написала явку с повинной и поинтересовалась, какие дальше будут мероприятия. «Я ей разъяснил, что для допроса по УПК РФ требуется обязательное присутствие адвоката, и она занималась его поиском прямо в кабинете следователя с помощью мобильного телефона, — отметил Валеев. — Когда она нашла адвоката — Наталью Душину, та к ней приехала, им было предоставлено право пообщаться наедине без ограничения во времени, им никто не мешал, и через 30 минут разговора они вернулись в кабинет, где Водопьянова в присутствии защитника подтвердила готовность сотрудничать со следствием и изобличила себя в совершенных ею преступлениях. После чего было записано видео с признанием, которое уже попало в СМИ. Как следствие могло оказать давление, если рядом с ней был адвокат по договору, а не по назначению? Нам это непонятно».

Собеседник издания заверил, что попытался разъяснить Водопьяновой, что ее действия носили незаконный характер, на что Водопьянова ему ответила: «Я была уверена, что эта схема нормальная, это является способом дополнительного материального стимулирования». После дачи всех признательных показаний и раскаяния, профсоюзный босс была отпущена, но, когда следователь попытался связаться с ней чтобы пригласить на следующий допрос, ее телефон не отвечал. «Ее адвокат сказала, что Водопьянову направляют для госпитализации, но ввела нас в заблуждение, сказала, что везут ее в МКДЦ, а на самом деле ее направили в РКБ-2. На наш взгляд, это было сделано специально, чтобы запутать следствие, для исключения возможности направить туда сотрудников полиции и следствия и убедиться в точности ее местоположения» — полагает Валеев.

По его словам, доводы Водопьяновой об угрозах оказаться в камере также не соответствуют действительности. Ей лишь было разъяснено, что статья УК РФ, по которой она подозревается, предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 9 лет. «Я лично предоставил ей возможность ознакомиться с соответствующей статьей УК РФ, и данное обстоятельство также не выглядело как угроза, — заверил Валеев. — Можно сделать только один вывод: осознав всю тяжесть совершенного преступления и поняв, что другого выхода нет, она пытается выглядеть в глазах общественности невиновной, используется ссылки на то, что показания дала под психологическим давлением. Кроме того, после написанной ей собственноручно и подписанной явки с повинной, ее действия могут однозначно восприниматься как осознание своей вины и дача признательных показаний. Почему она при этом ссылается на то, что нами были неверно интерпретированы ее доводы, нам пока неизвестно». При этом от ответа на вопрос, планирует ли следствие задержание Водопьяновой, Валеев воздержался.

По его словам, следствие продолжает сбор доказательств по факту эпизодов преступной деятельности Водопьяновой. Вчера в отношении руководителя федерации профсоюзов РТ было возбуждено еще одно уголовное дело — также по факту коммерческого подкупа по дополнительным семи эпизодам. «Схема та же, мы выявили факт того, что она вынуждала главного врача санатория „Бакирово“ застраховать свою жизнь в 2010 году аж дважды. Один договор предполагал страхование на 500 тыс. рублей на пять лет, другой предполагал период действия в год».

«Чтобы доказать нам виновность нашего товарища, о котором мы можем сказать только хорошее, следственным органам придется проявить максимальное количество усилий», — говорит Александр Шершуков Фото: fnpr.ru «МЫ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ТАТЬЯНЕ ПАВЛОВНЕ КАК НАШЕМУ ТОВАРИЩУ»

Тем временем в защиту Водопьяновой выступила Федерация независимых профсоюзов России ФНПР), в которую входит республиканское профсоюзное объединение. Вчера вечером ФНПР разместил на главной странице официального сайта заявление, которое тут же продублировал и республиканский сайт. В нем говорится, что полноценной информации о ситуации пока нет: «В ФНПР поступает информация о ситуации в Татарстане из разных источников, которая совершенно по-разному трактует и претензии правоохранителей, и позицию председателя ФПРТ».

Однако в федерации уверены, что «объективное расследование должно быть проведено без оказания психологического давления на профсоюзных руководителей и работников ведомств». Здесь, по-видимому, имеется в виду многочасовой допрос Водопьяновой со стороны следователей.

Но любопытнее всего другое — ФНПР открыто намекает на возможный интерес в деле коммерческих структур, в частности, компании «Татнефть». «Вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности председателя ФНПР последовали не более чем через две недели после того, как между руководством ФПРТ и компании „Татнефть“ возникли разногласия о текущем состоянии и дальнейшем развитии санатория „Форос“», — заявляет российская федерация профсоюзов.

Санаторий «Бакирово» Фото: bakirovo.com Как пояснил в беседе с «БИЗНЕС Online» секретарь ФНПР Александр Шершуков, в Федерации всерьез обеспокоены уголовным преследованием Татьяны Водопьяновой и ее состоянием здоровья, поэтому организация уже выслала в Казань своих сотрудников разбираться в ситуации. «К нам поступает абсолютно разная информация по поводу того, и что инкриминируется, и в какой форме были предъявлены претензии. Чтобы прояснить события, несколько наших специалистов приехали в Казань», — рассказал он. По словам Шершукова, руководители ФНПР общаются с дочерью Водопьяновой, которая поддерживает плохо чувствующую себя женщину. «Ситуация, когда немолодую женщину в течение нескольких часов допрашивают, а затем она находится в больнице, где ей купируют гипертонический криз и там дежурят сотрудники правоохранительных органов (возможно, чтобы отвезти ее в СИЗО — это мое допущение) — ситуация достаточно странная. Предполагается, что она будет бежать — за границу или куда-то? Она публично высказывает свою позицию, не отказывается появляться на следственных мероприятиях, — объясняет Шершуков. — Если нужно расследовать факты, конечно, нужно расследовать. Но нужно делать это в формах, которые не подвергают риску человеческую жизнь. Напомним, представителя крупнейшей общественной организации Республики Татарстан, в которую входят сотни тысяч человек. Странно, что представители таких крупных структур, как следственный комитет и МВД, проявляют такое неуважение к правам крупнейшей общественной организации».

Конкретных претензий к «Татнефти» и о сути упомянутого конфликта вокруг «Фороса» в Федерации высказались осторожно — пока, по словам Шершукова, конкретной информации мало. Он дал понять, что она поступила из Казани, эти факты сейчас проверяются. «На уровне приобретения санатория „Форос“ не являлось секретом, что в данном случае она (Федерация) выступает в качестве оператора для крупных компаний, в том числе „Татнефти“. Информация о том, что был некий конфликт, наличествует, но в самом общем виде», — сказал Шершуков.

Что касается схемы, инкриминируемой Водопьяновой следственными органами (напомним, она касается санатория «Бакирово»), то у ФНПР нет доказательств виновности или невиновности, однако ревизионная комиссия федерации готова начать свой разбор документов. «Это пока интерпретация. Давайте посмотрим документы, была ли схема уникальной или стандартной для ведомства и дальше будем делать выводы», — говорит Шершуков.

«Мы оказывали и будем оказывать поддержку Татьяне Павловне — как нашему товарищу, с которым мы давно работаем. Чтобы доказать нам виновность нашего товарища, о котором мы можем сказать только хорошее, следственным органам придется проявить максимальное количество усилий», — подытоживает Шершуков.

«Я НЕ ЗАМЕТИЛ НИКАКИХ РАЗНОГЛАСИЙ С КОМПАНИЕЙ «ТАТНЕФТЬ»»

Для директора ООО «Парк Форос» Станислава Можейка уголовное преследование председателя республиканских профсоюзов стало новостью. «Я что-то в это (попытки ПАО „Татнефть“ оказывать давление на следствие на почве противодействия с федерацией профсоюзов РТ — прим. ред.) не верю, — заявил Можейка. — Я знаком с руководителями компании, с заместителями генерального директора, это очень порядочные, деловые и ответственные люди, это даже интуитивно понятно. И они теперь занимаются этой бессмысленностью, я сомневаюсь, что это правда».

По мнению собеседника изданий, цель заявления профсоюзов одна — «вытащить своего проштрафившегося руководителя. „Они ничего лучше не придумали, чем выдвинуть эту версию, но она бездоказательна, — подчеркнул Можейка. — Я не заметил никаких разногласий с компанией „Татнефть“. У нас сейчас идет доремонт второй очереди санатория, все по плану, нет прекращения финансирования этого процесса или остановки работ. В прошлом году от республики прибыли отдыхать люди, в этом году 3 июня ожидаем новый заезд, всего будет еще 300 человек, все красиво, все в доброжелательной обстановке. Причем, люди приезжают отдыхать из разных городов республики, не только из Альметьевска“.

По словам собеседника издания, проект реконструкции всего санатория рассчитан на 30 лет, и компания „Татнефть“ принимает в нем деятельное участие, однако в чем оно выражается объяснить затруднился, заметил, что финансовые вопросы — не его компетенция. Договор у „Фороса“ на реконструкцию заключен с компанией „Согаз“. „А „Согаз“ уже заключает с „Татнефтью“ или с другими организациями, — добавил он. — Все подрядчики из республики, из Башкирии, у местных субподряд. Все правильно идет“. По оценке Можейка, 1 июня будут завершено обновление объектов санатория к началу сезона.

Запрос нашего издания, направленный в ПАО „Татнефть“, пока остался без ответа. Но неофициальные источники, близкие к компании, наличие каких-либо конфликтов с профсоюзами категорически опровергают.

Отметим, „БИЗНЕС Online“ неоднократно предлагал через посредников самой Татьяне Водопьяновой дать интервью нашему изданию, но пока безуспешно. Адвокат Водопьяновой Наталья Душина также не ответила на звонки и смс нашего корреспондента.

Марат Ибрагимов Фото: „БИЗНЕС Online“

ПРОФСОЮЗНОГО БОССА СДАЛ ГЛАВВРАЧ „БАКИРОВО“, А ВОДОПЬЯНОВА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Как рассказали источники „БИЗНЕС Online“, уголовное дело в отношении председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой возбудили во вторник, 20 марта. Вторую половину дня она провела в 3 отделе по особо важным делам следственного комитета по РТ. Там, после допроса она подписала явку с повинной и признала вину в совершении коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством. Параллельно с этим оперативники УБЭП провели обыски в двух казанских квартирах Водопьяновой и в доме в селе Моркваши недалеко от Набережных Челнов. Там они изъяли документацию и денежные средства.

В фабуле дела изначально был один факт. Якобы в апреле 2014 года Водопьянова пригласила к себе главного врача подведомственного федерации санатория „Бакирово“ Марата Ибрагимова. Она настоятельно попросила его застраховать жизнь председателя федерации на 500 тысяч рублей. Тот, по словам источника, отказывался, Водопьянова якобы грозила мужчине увольнением, и он согласился.

14 апреля 2014 года санаторий „Бакирово“ подписал смешанный страховой договор, где фигурировала фамилия Водопьяновой, с СК „Чулпан“ на сумму в 500 тысяч рублей. В договоре был пункт, что в случае, если летальный исход не наступает до конца срока договора, деньги возвращаются клиенту. Срок договора составил 1 год. 15 апреля 2015 года в СК „Чулпан“ поступило заявление от Водопьяновой с просьбой вернуть деньги в связи с истечением срока договора. При этом в заявлении она указала собственный банковский счет, куда деньги поступили 20 апреля.

Как сообщили пресс-службы СКР и МВД, во время допроса Водопьянова созналась еще в нескольких подобных фактах за период с 2009 по 2016 годы. Таким образом сумма ущерба бюджету санатория может составить более 3 млн рублей. После допроса Водопьянову отпустили из следственного комитета.

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