Правительство обсудит повышение дисциплины при выполнении гособоронзаказа

"Законопроект направлен на повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа и создание условий для его своевременного исполнения", — сообщает пресс-служба кабинета.

Проект усиливает административную ответственность руководителей организаций — головных исполнителей, как дополнительный правовой механизм пресечения правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.

Законопроект был одобрен 19 марта 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.