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Кого еще освободят от платы за капремонт
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Кого еще освободят от платы за капремонт 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Льготы по уплате за капитальный ремонт будут распространены на семьи, состоящие из неработающих граждан старше 70 лет и инвалидов I и II группы.
В настоящее время пожилые люди старше 70 лет получают компенсацию в размере 50 процентов стоимости капитального ремонта, а тем, кто достиг 80-летнего возраста, компенсируется 100 процентов. Они имеют право на льготу, если живут одни или в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров. Инвалиды I и II группы, если они являются собственниками квартиры, также получают 50-процентную льготу.
При этом, если пожилые граждане, достигшие установленного законом возраста, живут вместе с инвалидами, то фактически лишаются права воспользоваться льготой. Пенсионеры — из-за того, что они перестают считаться одиноко живущими, а инвалиды, потому что они не являются собственником квартиры и не несут обязанности по уплате взносов на капремонт.
Законопроект внесенный в январе 2018 года в Госдуму группой депутатов во главе с Михаилом Чернышевым («Единая Россия»), устраняет эту коллизию. Депутаты намерены рассмотреть документ 22 марта на заседании думского комитета по жилищной политике и ЖКХ.
По предварительной информации, под действие закона попадает 172 тысячи человек. Для реализации инициативы, по ориентировочным данным, понадобится 300 миллионов рублей. Согласно данным разработчиков, в бюджете необходимые резервы имеются.
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