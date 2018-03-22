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Воробьев: шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с «Ядрово»
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Воробьев: шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с «Ядрово» 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что шестьдесят человек обратились за медицинской помощью из-за запаха с полигона «Ядрово», анализы не подтвердили отравление. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Обратились сегодня 60 человек, шесть попросили госпитализацию", — сказал Воробьев.
Однако, по его словам, результаты анализов не подтверждают отравление.
Он также добавил, что на время дегазации полигона в районе будет работать бригада из 12 врачей.
Ранее Воробьев заявил, что необходимо отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска.
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