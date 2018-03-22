Воробьев: шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с «Ядрово»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что шестьдесят человек обратились за медицинской помощью из-за запаха с полигона «Ядрово», анализы не подтвердили отравление. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Обратились сегодня 60 человек, шесть попросили госпитализацию", — сказал Воробьев.

Однако, по его словам, результаты анализов не подтверждают отравление.

Он также добавил, что на время дегазации полигона в районе будет работать бригада из 12 врачей.