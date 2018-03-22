Супермашина волгоградских спасателей расчистила безнадежную ледяную трассу в Селезневке

Тягач БАТ— М, сделанный на шасси танка Т— 52, расколотил и «перемолол» весь лед на дороге от Третьей Продольной магистрали до поселка Селезневка

— Из-за снега вперемешку с дождем на проезжей части появилась наледь, по которой могли пробраться далеко не все автомобили, — уточнили в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области . — Сегодня на помощь застревающим автомобилистам пришла тяжелая «артиллерия», которая не раз справлялась с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Впечатляющий своими формами и оглушающий раскатистым ревом с первой секунды знакомства, путепрокладчик БАТ— М готов работать хоть зимой, хоть летом. Машина способна засыпать ров, пробить просеку в мелком лесу, одним махом расчистить дорогу от снега, разрыть окоп — перечислять все функции БАТ — М не хватит места.

На проходимце — только вперед: ориентироваться по боковым окнам, которые пропускают лишь слабый свет у водителя не получится. Впрочем, на дороге общего пользования для широкой и гусеничной машины все равно горит «красный свет». А там, куда способен пробраться универсальный БАТ — М, филигранность вождения играет далеко не главную роль.

Водителям, которые окажутся в путепрокладчике, предстоит продемонстрировать свою пластику — по словам спасателей, забраться в БАТ— М и не почуствовать и капли дискомфорта сможет разве что опытный акробат. Вскоре автомобилиста, привыкнувшего к габаритам необычной машины, ждет еще одно испытание. Оглушающий звук.

О нескромном аппетите и других капризах большой и проходимой машины можно забыть после первой серьезной проверки на прочность. Зимой 2012 — 2013 года БАТ «раскопал» занесенную снегом трассу Волгоград Сызрань и вызволил из плена не одну фуру. Кстати, со своей бортовой лебедкой супертехника волгоградских спасателей способна вытащить даже танк. Летом «универсальный боец» способен распахать любую территорию и защитить лес от пожара.

На самые серьезные задания БАТ — М приезжает на специальном трейлере. На прицепе оборудован ящик, в котором хранятся масло, палатка для экипажа и печка.