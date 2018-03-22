Ещё
Супермашина волгоградских спасателей расчистила безнадежную ледяную трассу в Селезневке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Супермашина волгоградских спасателей расчистила безнадежную ледяную трассу в Селезневке 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Тягач БАТ— М, сделанный на шасси танка Т— 52, расколотил и «перемолол» весь лед на дороге от Третьей Продольной магистрали до поселка Селезневка.
— Из-за снега вперемешку с дождем на проезжей части появилась наледь, по которой могли пробраться далеко не все автомобили, — уточнили в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Сегодня на помощь застревающим автомобилистам пришла тяжелая «артиллерия», которая не раз справлялась с последствиями чрезвычайных ситуаций.
Впечатляющий своими формами и оглушающий раскатистым ревом с первой секунды знакомства, путепрокладчик БАТ— М готов работать хоть зимой, хоть летом. Машина способна засыпать ров, пробить просеку в мелком лесу, одним махом расчистить дорогу от снега, разрыть окоп — перечислять все функции БАТ — М не хватит места.
На проходимце — только вперед: ориентироваться по боковым окнам, которые пропускают лишь слабый свет у водителя не получится. Впрочем, на дороге общего пользования для широкой и гусеничной машины все равно горит «красный свет». А там, куда способен пробраться универсальный БАТ — М, филигранность вождения играет далеко не главную роль.
Водителям, которые окажутся в путепрокладчике, предстоит продемонстрировать свою пластику — по словам спасателей, забраться в БАТ— М и не почуствовать и капли дискомфорта сможет разве что опытный акробат. Вскоре автомобилиста, привыкнувшего к габаритам необычной машины, ждет еще одно испытание. Оглушающий звук.
О нескромном аппетите и других капризах большой и проходимой машины можно забыть после первой серьезной проверки на прочность. Зимой 2012 — 2013 года БАТ «раскопал» занесенную снегом трассу Волгоград — Сызрань и вызволил из плена не одну фуру. Кстати, со своей бортовой лебедкой супертехника волгоградских спасателей способна вытащить даже танк. Летом «универсальный боец» способен распахать любую территорию и защитить лес от пожара.
На самые серьезные задания БАТ — М приезжает на специальном трейлере. На прицепе оборудован ящик, в котором хранятся масло, палатка для экипажа и печка.
v1.ru: последние новости
Рейсы в Самару, Сочи и Казань оставят волгоградцам в наследство после чемпионата На юге Волгограда водителей ловит опасная «западня» посреди дороги Инструкция V1.ru: как в гололед пройти по Волгограду и не попасть в травмпункт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке88
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»309
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»85
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение