Страна коммуналия. Как работали сотрудники ЖКХ 20 лет назад

Бывший вице-мэр Волгограда , руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Заслуженный работник отрасли РФ Олег Капустин издал книгу «Страна Коммуналия, или с улыбкой о серьёзном».

Все описанные в книге эпизоды — реальные случаи из жизни местных коммунальщиков. Олег Семенович рассказал о самых весёлых из них.

«Относиться к своей работе без юмора коммунальщику невозможно, иначе не проработаешь в отрасли и считаные дни, — убеждён Олег Капустин. — Чувство юмора столь же сильно необходимо нашему брату-коммунальщику, как доскональные технические и практические знания и навыки. Без доброй ироничной, нередко самоироничной улыбки в нашем деле ну просто никак!».

Секунда на прыжок из бездны

«Долгое время я работал главным инженером предприятия «Тепловые сети», — вспоминает Капустин. — И как-то в отопительный сезон на одной из улиц Дзержинского района произошёл прорыв теплотрассы. Ситуация для нас, «теплосетевиков», неприятная, но рабочая. Нам к авариям не привыкать. Хуже, что авария случилась на магистральной сети, поэтому без тепла оказалось около 30 многоквартирных домов, детские сады, школа, районный Дом пионеров. Ещё неприятнее, что мы искали место повреждения часами, но безуспешно. Положение было отчаянное. Ведь и жители микрорайона мучаются без тепла, социальные объекты тоже не работают, да и подобные аварии положено ликвидировать по нормативам за считаные часы».

Тогда Капустин решил сам спуститься в тепловую камеру и проползти по каналу вдоль теплотрассы до проблемного места.

«Обвязали меня верёвкой перед погружением в «бездну», словно альпиниста или подводника, — улыбается Капустин. — Предварительно договорился с рабочими, что если я найду прорыв, то дёрну два раза за верёвку. Пополз… Минут через 5-6 услышал шума воды. Чтобы рассмотреть место прорыва, решил отодвинуть потихоньку задвижку, разделяющую разные участки теплотрассы».

Вода чуть ли не девятым валом ринулась в свободное пространство, а вода-то такая по температуре, что заживо в ней сваришься, — кипяток!

«Я до сих пор не понимаю, откуда у меня взялась такая прыть — 10 метров, отделяющих меня от спасительного выхода и подъёма наружу, я проскочил за секунды, — вспоминает Олег Семёнович. — В общем, и себя спас тогда от гибели, и помог быстро выявить место протечки».

Секретная смесь

Ровно 20 лет назад, в начале 1998 года, город-герой готовился отпраздновать крупную дату — 55-летие Сталинградской победы. И как назло, за считаные дни, даже часы, до праздника Волгоград накрыли снегопады. Как водится в таких ситуациях, в снегу и наледи, при всех усилиях дворников и дорожников, безнадёжно тонули даже центральные улицы.

«Снег с площади Павших борцов коммунальщики быстро убрали, а вот оставшаяся на асфальте наледь стала проблемой, — вспоминает Капустин. — Снег-то выпал после дождя и образовал корку, на которой участники торжественного митинга 2 февраля могли упасть и получить травму. Обрабатывать всё это обычной песко-соляной смесью не вариант — на прибранной площади грязи окажется по щиколотку. Посоветовалось руководство города с коммунальщиками — и сообща решили обработать площадь чистой солью. Обычно со 100%-ной солью коммунальные службы не работают, только смешивают соль с песком. Ведь хлорид натрия — реагент небезопасный, химически агрессивный. Но всё-таки рискнули — «пан или пропал».

Сказано — сделано. Наступило утро 2 февраля. Гостей праздника главная площадь Волгограда встречала чистым, покрытым небольшими лужами асфальтом.

«Нам оставалось лишь подогнать четыре подметально-уборочные машины, чтобы согнать все лужи, — улыбается Капустин. — В общем, в полном соответствии с народным принципом «голь на выдумку хитра» наши мастера дорожно-мостового строительства спасли ответственное мероприятие, на котором были гости, ветераны из многих регионов, от конфуза».