Журналистов попросили не нагнетать истерику вокруг полигона «Ядрово»

«Я как эксперт в обращении с отходами хотела бы успокоить людей. Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей. Истерика, которая сегодня началась в прессе, наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье. Я обращаюсь к прессе с просьбой не спекулировать на экологической тематике», — заявила Дударева.

По ее словам, в Общественной палате с 16 марта открыта горячая линия, на которую могут позвонить все обеспокоенные экологической обстановкой граждане: «Люди раздражены, опасаются массового отравления, жалуются на бездействие властей. Мы слышим каждого, разбираемся в ситуации».

«Просьба к журналистам не нагнетать ситуацию, потому что полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. Да, есть неприятный запах, потому что закрыли другие объекты по переработке отходов, не открыв своевременно новые мощности. Надеемся, что власти Подмосковья решат в ближайшем будущем этот вопрос», — заключила Альбина Дударева.

Как сообщал «Ридус», сегодня днем собравшиеся возле Центральной районной больницы Волоколамска местные жители напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова . Причиной для народного гнева послужили проблемы в работе мусорного полигона «Ядрово», который длительное время отравлял жизнь населению города и ближайших поселков.

Бить Гаврилова начали не сразу, сперва чиновнику пожаловались на массовое отравление нескольких десятков школьников, которые обратились к врачам из-за тошноты, головокружения и рвоты. Их родители посчитали, что это произошло из-за сильного выброса сероводорода на полигоне. Главе района не удалось найти общий язык с людьми, в результате чего он и был избит.