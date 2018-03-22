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Журналистов попросили не нагнетать истерику вокруг полигона «Ядрово»
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Журналистов попросили не нагнетать истерику вокруг полигона «Ядрово» 

Ридус 1 час назад
Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева прокомментировала ситуацию вокруг массовых выступлений против продолжения работы полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья.
«Я как эксперт в обращении с отходами хотела бы успокоить людей. Этот полигон сегодня является объектом размещения отходов, а не химическим производством, на котором может произойти внезапный выброс в той концентрации, чтобы повлиять на здоровье людей. Истерика, которая сегодня началась в прессе, наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье. Я обращаюсь к прессе с просьбой не спекулировать на экологической тематике», — заявила Дударева.
По ее словам, в Общественной палате с 16 марта открыта горячая линия, на которую могут позвонить все обеспокоенные экологической обстановкой граждане: «Люди раздражены, опасаются массового отравления, жалуются на бездействие властей. Мы слышим каждого, разбираемся в ситуации».
«Просьба к журналистам не нагнетать ситуацию, потому что полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. Да, есть неприятный запах, потому что закрыли другие объекты по переработке отходов, не открыв своевременно новые мощности. Надеемся, что власти Подмосковья решат в ближайшем будущем этот вопрос», — заключила Альбина Дударева.
Как сообщал «Ридус», сегодня днем собравшиеся возле Центральной районной больницы Волоколамска местные жители напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Причиной для народного гнева послужили проблемы в работе мусорного полигона «Ядрово», который длительное время отравлял жизнь населению города и ближайших поселков.
Бить Гаврилова начали не сразу, сперва чиновнику пожаловались на массовое отравление нескольких десятков школьников, которые обратились к врачам из-за тошноты, головокружения и рвоты. Их родители посчитали, что это произошло из-за сильного выброса сероводорода на полигоне. Главе района не удалось найти общий язык с людьми, в результате чего он и был избит.
После инцидента с Гавриловым губернатор Московской области Андрей Воробьев взяли ситуацию под личный контроль и распорядился прекратить завозить мусор в «Ядрово» начиная с ближайшей субботы. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру, и та начала проверку по факту отравления детей.
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