Трамвайный путь: какие линии заменят в этом году в Москве

Около 20 километров трамвайных путей заменят в этом году в четырех округах Москвы . Ремонт пройдет на 11 участках, сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Строители заменят рельсы, шпалы, контактную сеть и кабельные линии, систему водоотведения, перестроят посадочные платформы и установят современные павильоны. На площадках капитального ремонта поставят ограждения, а для водителей — временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте.

Вместо деревянных шпал в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде и оборотном кольце на Уржумской улице будут укладывать шпалы из переработанного пластика. Их не нужно обрабатывать каменноугольной смолой, чтобы не гнили, при этом износостойкость у них в пять раз выше, чем у деревянных. По словам, директора «МосгортрансНИИпроект» Александра Полякова, деревянные шпалы служат только 10 лет, а шпалы нового типа могут прослужить до 50-ти.

Впервые их протестировали прошлым летом на участке линии на проспекте Мира, и пилотный проект был признан удачным. В этом году новые шпалы будут использовать при ремонте 6,75 километра путей.

Холодильный переулок Трамвайную инфраструктуру в Холодильном переулке, расположенном в Даниловском районе Южного округа планируется ремонтировать по ночам. Движение трамваев (а здесь курсируют четыре маршрута: 35, 16, 47 и 3), отменять не планируется. Общая длина перекладываемых путей составит 1,8 километра. На время ремонта автотранспорту запретят превышать скорость свыше 40 километров в час. Кроме того, в Холодильном нельзя будет останавливаться, будучи за рулем.

1-й и 4-й Рощинские проезды Обновят путь трамваев и на протяжении 1-го и 4-го Рощинского проездов в Южном округе в Донском и Даниловском районах. Демонтировать старый путь, прокладывать новые рельсы и менять контактную сеть здесь также планируют по ночам. Всего переложат 2,9 километра трамвайного пути. Для пассажиров трамваев № 26 от метро «Университет» до «Калужской площади» и 38-го от «Черемушек» до метро «Пролетарская» установят новые павильоны, обустроят посадочную площадку и отремонтируют дорожное покрытие. Кроме того, улучшится освещение — новые фонари заменят существующие. В период строительных работ сузят ширину дороги, но сохранят по одной полосе движения в одну и другую сторону. Скорость движения ограничат 40 километрами в час. На некоторых участках ширина дороги будет менее 5,5 метра, поэтому скорость движения сократится до 20 километров в час.

Улица Бориса Галушкина и Ростокинский проезд Самый протяженный участок ремонта трамвайных путей предстоящим летом пройдет вдоль улицы Бориса Галушкина и Ростокинского проезда в Северо-Восточном и Восточном административных округах. На двух улицах полностью обновят 4,5 километра трамвайных путей. Движение трамваев № 25 и 11 не отменят, а ремонтные работы будут проводить по ночам, причем на некоторых участках — круглосуточно. Трамвайную линию оградят забором, сузив полосы для проезда автомобилей с обеих сторон проезжей части, ограничив движения автотранспорта до 40 километров в час. На этих улицах планируется уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Уржумская улица — оборотное трамвайное кольцо Полкилометра трамвайных путей отремонтируют на оборотном кольце трамвая № 17 в районе Уржумской улицы в Северо-Восточном округе. Несмотря на ремонт, трамваи не прекратят движение, так как демонтировать рельсы, шпалы и укладывать новый путь рабочие будут по ночам. Шпалы здесь заменят на конструкции из полимерных материалов, которые считаются более износостойкими. Кроме того, на оборотном кольце переустроят контактную сеть, проложат водоотвод от стрелочных переводов, заменят горловины колодцев и водосборные решетки. Для пешеходов же сделают временные деревянные настилы.

Полярная улица — проезд Дежнева Здесь демонтируют старые трамвайные пути и проложат новые, заменят контактную сеть на повороте с проезда Дежнева на улицу Полярная в Северо-Восточном округе Москвы в районе Медведково. Ремонт затронет также 12 перекрестков на Полярной улице и проезде Дежнева. На пересечении трамвайных путей с автодорогами и пешеходными переходами работы проведут в ночное время. Благодаря этому, движение трамвая № 17 от Медведково до Останкино не отменят.

Донбасский путепровод А вот движение трех трамвайных маршрутов — № 16, 49 и 3 — от и до оборотных колец «Нижние Котлы» и «Москворецкий рынок» в Нагорном районе приостановится. Демонтировать старые рельсы и прокладывать новые, менять контактную сеть в районе Донбасского путепровода через Варшавское шоссе планируется круглосуточно. На участке заменят 1,6 километра трамвайных путей. Для пешеходов сделают временный деревянный настил, приспособленный для передвижения маломобильных граждан, а затем возведут новые тротуары. Вдоль трамвайной линии благоустроят территорию.

Балаклавский проспект — оборотная петля На оборотном кольце трамваев № 3 и 49 на остановке «Балаклавский проспект» в районе Зюзино на юго-западе Москвы заменят трамвайные рельсы и шпалы, обновят контактную сеть и стрелочные переводы оборудуют системой обогрева для работы зимой. Здесь возведут новую посадочную платформу, которую оборудуют для маломобильных пассажиров. Инвалиды-колясочники смогут заезжать и съезжать с платформы по удобному пандусу. Перед пандусом и лестничным сходом установят наземные тактильные указатели. На оборотной петле положат 900 метров трамвайных путей.

Большая Калитниковская улица На Большой Калитниковской улице в Таганском районе Центрального округа заменят 3,6 километра путей. Для движения автотранспорта оставят полосу, однако ее ширина сократится и скорость движения не превысит 40 километров в час. Стрелочные переводы автоматизируют и оборудуют кабельной линией электрообогрева. Вдоль трамвайных путей отремонтируют водоотвод, заменят горловины колодцев и водосборные решетки. После замены трамвайной инфраструктуры отремонтируют дорожное покрытие проезжей части. Ремонтные работы проведут в ночное время, поэтому движение трамваев по этому участку (№45, 35, 8 и 40) отменять не планируют.

Два моста и криволинейный участок На двух мостах центрального округа — Новоспасском и Большом Устьинском, обновят трамвайные линии, причем ремонт затронет и прилегающие улицы. На первом мосту заменят 1,4 километра трамвайных путей, на втором — 900 метров. На Новоспасском работы будут вестись круглосуточно, а на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспассого проезда — исключительно по ночам.

На участке от улицы Кожевнический Вражек до дома № 15 в третьем Крутицком переулке планируется отремонтировать дорожное покрытие. Максимальную скорость для автотранспорта в районе ремонтируемых участков сократят до 40 километров в час. Трамвайные пути переложат также на криволинейном участке по улице Академика Королева, д. 10, где на оборотное кольцо «Останкино» идут три трамвайных маршрута: № 25, 17 и 11.