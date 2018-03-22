В Магадане полиция изъяла мобильные телефоны двух жителей из-за оскорбления мэра 

В Магадане полицейские изъяли телефоны у двух местных жителей, которые состоят в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра.
К жительнице город Наталье правоохранители нагрянули накануне вечером, 21 марта, сообщает местный информационный ресурс
"Весьма". Двое полицейских, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом, изъяли у нее телефон в рамках расследования уголовного дела по статье 319 УК РФ об оскорблении главы города Юрия Гришана.
По мнению женщины, речь, вероятно, идет о сообщении, которое было опубликовано в группе еще в декабре 2017 года. «Кто-то нецензурно выразился в адрес мэра Магадана. Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали», — пояснила она.
По информации
"ОВД-Инфо", полицейские также изъяли телефон у еще одного жителя Магадана — Василия Коняхина. Также издание утверждает, что вместе с телефонами у жителей были изъяты и сим-карты.
В сообщении сказано, что Коняхина попросил, чтобы его ознакомили с материалами дела, в рамках которого проходит изъятие, но полицейские отказались это сделать. Единственное, что сообщили сотрудники полиции, что в обоих случаях телефоны изъяли в рамках уголовного дела по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), а Коняхин и Наталья проходят в нем в качестве свидетелей.
Уголовное дело об оскорблении мэра Магадана было возбуждено 13 февраля 2018 года. Об этом сообщает
ИА MagadanMedia
и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального Следственного комитета Андрей Нестеренко. С заявлением в правоохранительные органы обратился сам глава областного центра, утверждается в статье.
Информации об обвиняемых по данному делу в СМИ нет. Однако, в случае, если их вина будет доказана, магаданцам грозит наказание в виде штрафа размером до 40 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.
Получить комментарий самого мэра Юрия Гришана журналистам не удалось. По данным сайта «Весьма», он был недоступен, так как находится на выездном совещании вместе с губернатором области. На сайте
мэрии сказано, что Гришан инспектирует состояние городского кладбища.
Гришан был назначен мэром Магадана депутатами городской думы в ноябре 2015 года — через два года после того, как местная гордума приняла решение об отмене прямых выборов градоначальника. Это объяснялось затратностью организации голосования для городского бюджета.
Обострение отношений Гришана с жителями города началось в конце 2017 года. Люди стали выходить на митинги, требуя отстранения Гришана и возврата прямых выборов мэра. Недовольство народа было вызвано рядом факторов, в том числе некачественной работой коммунальных службы, которые перестали справляться с затоплениями и снежными заносами в городе.
Кроме того, вызывало нарекание поведение самого Гришана, который, как утверждалось, не всегда бывал вежлив с гражданами. Инициаторы митингов также отмечали, что чиновники администрации Гришана продолжают работать, несмотря на возбужденные против них уголовные дела, писал
В начале 2018 года митинги против Гришана продолжились. 4 февраля прошла уже третья за последнее время акция за отставку мэра. Протест начался своеобразно — активисты взяли в руки лопаты и начали расчищать снег, сообщается в одном из сообществ активистов в соцсети
"ВКонтакте"
Еще одна акции протеста состоялась 19 марта — на следующий день после выборов президента РФ. Один из ее участников Рагнар Рейн в тот же день был осужден на 10 суток за организацию уличного мероприятия. Как сообщает
"Весьма", он объявил голодовку.