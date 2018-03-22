В Магадане полиция изъяла мобильные телефоны двух жителей из-за оскорбления мэра

Магадане полицейские изъяли телефоны у двух местных жителей, которые состоят в группе WhatsApp, участники которой выступают за возвращение процедуры прямых выборов мэра.

К жительнице город Наталье правоохранители нагрянули накануне вечером, 21 марта, сообщает местный информационный ресурс

"Весьма". Двое полицейских, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом, изъяли у нее телефон в рамках расследования уголовного дела по статье 319 УК РФ об оскорблении главы города Юрия Гришана

По мнению женщины, речь, вероятно, идет о сообщении, которое было опубликовано в группе еще в декабре 2017 года. «Кто-то нецензурно выразился в адрес мэра Магадана. Как я поняла, это был репост сообщения, которое в группе комментировали», — пояснила она.

По информации

"ОВД-Инфо", полицейские также изъяли телефон у еще одного жителя Магадана — Василия Коняхина. Также издание утверждает, что вместе с телефонами у жителей были изъяты и сим-карты.

В сообщении сказано, что Коняхина попросил, чтобы его ознакомили с материалами дела, в рамках которого проходит изъятие, но полицейские отказались это сделать. Единственное, что сообщили сотрудники полиции, что в обоих случаях телефоны изъяли в рамках уголовного дела по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), а Коняхин и Наталья проходят в нем в качестве свидетелей.

Уголовное дело об оскорблении мэра Магадана было возбуждено 13 февраля 2018 года. Об этом сообщает

ИА MagadanMedia

Информации об обвиняемых по данному делу в СМИ нет. Однако, в случае, если их вина будет доказана, магаданцам грозит наказание в виде штрафа размером до 40 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.

Получить комментарий самого мэра Юрия Гришана журналистам не удалось. По данным сайта «Весьма», он был недоступен, так как находится на выездном совещании вместе с губернатором области. На сайте

мэрии сказано, что Гришан инспектирует состояние городского кладбища.

Гришан был назначен мэром Магадана депутатами городской думы в ноябре 2015 года — через два года после того, как местная гордума приняла решение об отмене прямых выборов градоначальника. Это объяснялось затратностью организации голосования для городского бюджета.

Обострение отношений Гришана с жителями города началось в конце 2017 года. Люди стали выходить на митинги, требуя отстранения Гришана и возврата прямых выборов мэра. Недовольство народа было вызвано рядом факторов, в том числе некачественной работой коммунальных службы, которые перестали справляться с затоплениями и снежными заносами в городе.

Кроме того, вызывало нарекание поведение самого Гришана, который, как утверждалось, не всегда бывал вежлив с гражданами. Инициаторы митингов также отмечали, что чиновники администрации Гришана продолжают работать, несмотря на возбужденные против них уголовные дела, писал

В начале 2018 года митинги против Гришана продолжились. 4 февраля прошла уже третья за последнее время акция за отставку мэра. Протест начался своеобразно — активисты взяли в руки лопаты и начали расчищать снег, сообщается в одном из сообществ активистов в соцсети

"ВКонтакте"

Еще одна акции протеста состоялась 19 марта — на следующий день после выборов президента РФ. Один из ее участников Рагнар Рейн в тот же день был осужден на 10 суток за организацию уличного мероприятия. Как сообщает

"Весьма", он объявил голодовку.