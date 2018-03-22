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Sky: пилоту потерпевшего крушение в Шорхэме самолета предъявлены обвинения
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Sky: пилоту потерпевшего крушение в Шорхэме самолета предъявлены обвинения 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британская Королевская прокурорская служба предъявила обвинения в непреднамеренном убийстве пилоту Энди Хиллу, выжившему после крушения самолета на авиашоу в Шорхэме. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.
Хилл также официально обвиняется в создании угрозы безопасности воздушного судна. «После внимательно изучения доказательств я пришел к выводу, что существует достаточно оснований, чтобы обвинить господина Хилла в непреднамеренном убийстве одиннадцати человек в результате грубой халатности», — сказал прокурор Саймон Рингроуз.
22 августа 2015 года во время авиашоу в Шорхэме (графство Восточный Суссекс) истребитель-бомбардировщик конца 1940-х годов Hawker Hunter T7 при попытке выполнить «мертвую петлю» упал на шоссе близ взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 11 человек, 15 пострадали.
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