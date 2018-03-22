Правительство Италии ввело в Венето режим ЧС из-за химзагрязнения вод

Речь идет о химических веществах, которые активно применяются при производстве водоотталкивающих тканей и другой продукции массового потребления, в частности современных кастрюль. Существуют серьезные подозрения, что эти вещества являются химическими канцерогенами, то есть при их воздействии на организм человека или животного заметно повышается вероятность возникновения злокачественных опухолей.

"Хотел бы напомнить, что я потребовал ввести режим ЧС в Венето в связи с Pfas еще в сентябре прошлого года. Тогда на меня ополчилось полмира, меня обвиняли в беспочвенных фантазиях и говорили, что правительство никогда не примет подобного решения. Теперь к моему предложению прислушались, жаль только, что впустую было потеряно столько времени", — заявил в этой связи Дзайа.