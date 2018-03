Суд в США вынес решение о выплате семье певца Марвина Гэя $5,3 млн по делу о плагиате 

Речь идет о популярном хите 2013 года Blurred Lines, записанного американскими певцами Робином Тиком и Фарреллом Уильямсом при участии рэпера T. I. В этом сингле родственники скончавшегося Гэя усмотрели сходство с его композицией Got to Give It Up, написанной около 40 лет назад. Члены семьи Гэя обратились в окружной суд в штате Калифорния, который в 2015 году подтвердил нарушение авторских прав и обязал ответчиков выплатить 5,3 млн долларов компенсации. Певцы, не согласившись с решением, подали апелляцию, потребовав проведения нового процесса.