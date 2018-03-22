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Суд в США вынес решение о выплате семье певца Марвина Гэя $5,3 млн по делу о плагиате
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Суд в США вынес решение о выплате семье певца Марвина Гэя $5,3 млн по делу о плагиате 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Федеральный апелляционный суд в США встал на сторону семьи американского певца Марвина Гэя (1939-1984), подтвердив в среду решение нижестоящей инстанции о выплате компенсации в размере $5,3 млн в связи с плагиатом его композиции. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Речь идет о популярном хите 2013 года Blurred Lines, записанного американскими певцами Робином Тиком и Фарреллом Уильямсом при участии рэпера T. I. В этом сингле родственники скончавшегося Гэя усмотрели сходство с его композицией Got to Give It Up, написанной около 40 лет назад. Члены семьи Гэя обратились в окружной суд в штате Калифорния, который в 2015 году подтвердил нарушение авторских прав и обязал ответчиков выплатить 5,3 млн долларов компенсации. Певцы, не согласившись с решением, подали апелляцию, потребовав проведения нового процесса.
В итоге коллегия апелляционного суда США девятого округа, базирующегося в Сан-Франциско (штат Калифорния), в среду большинством голосов признала правомочным решение взыскать с Тика и Уильямса указанную сумму. При этом с T. I., настоящее имя которого — Клиффорд Харрис, снята ответственность за нарушение ввиду незначительности того вклада, который он внес в сочинение композиции.
Кроме того, судьи утвердили решение о том, что 50% всех будущих доходов от продаж Blurred Lines будут отдаваться родственникам Гэя. Таким образом, в проведении нового суда по данному делу отказано. «Мы пришли к выводу, что окружной суд не злоупотребил своими полномочиями, отказав Тику и другим ответчикам в требовании провести новый судебный процесс», — отмечается в постановлении коллегии, состоящей из трех человек.
Композиция Blurred Lines, вышедшая в марте 2013 года, стала одним из самых успешных с финансовой точки зрения синглов в истории, было продано более 15 млн копий. Песня вошла в одноименный альбом Тика, поступивший в продажу в том же году.
Марвин Гэй считается одним из известнейших американских исполнителей в стилях ритм-н-блюз и соул. Он входит в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы ритм-н-блюза. Гэй скончался в Лос-Анджелесе весной 1984 года в возрасте 44 лет.
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