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В Техасе объявили поиск всех взрывных устройств покончившего с собой злоумышленника
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В Техасе объявили поиск всех взрывных устройств покончившего с собой злоумышленника 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Поиск самодельных взрывных устройств начали в среду в окрестностях американского города Остин (штат Техас) и в почтовых отделениях. Меру предосторожности предприняли после самоубийства минувшей ночью 24-летнего Марка Энтони Кондитта, обвиняемого в совершении серии взрывов в Остине и близ города Сан-Антонио.
Как сообщила в среду прокуратура Западного округа Техаса, во вторник, до смерти молодого человека, подготовили обвинительное заключение, состоящее из одного пункта. «Кондитту инкриминируется противозаконное владение и отправка устройств, годных для причинения ущерба», — уточнила прокуратура, добавив, что полный текста документа пока опубликован не будет.
"Расследование продолжается. Ввиду возможности того, что [обвиняемый успел] установить или отправить по почте другие устройства, жителям Остина и его окрестностей надлежит звонить по телефону 911 в случае обнаружения подозрительных посылок, сумок, рюкзаков или других предметов, оставленных не на своем месте", — предупредила прокуратура.
На таких мерах ранее настаивал и губернатор штата Грег Эбботт. С учетом этого в среду проводят эвакуацию жителей из домов, расположенных в непосредственной близости от жилья Кондитта в городе Флугервил с населением около 47 тыс. человек. Полиция проводит обыск помещений и намерена на всякий случай применить робота для обезвреживания взрывных устройств, если таковые будут найдены.
Со 2 марта в Остине прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли двое человек, еще четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства прятали в посылках, которые находили у своих домов местные жители. Еще одна бомба, снабженная растяжкой, была установлена на дороге. Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.
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