Ещё
Эксперт оценил отношения России и Польши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил отношения России и Польши 

RT на русском 1 час назад
Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с ФАН оценил отношения России и Польши. По словам эксперта, на данный момент отношения находятся в нулевой стадии, и совместных инициатив у двух стран нет.
«И поток всевозможных заявлений представителей правящей партии «Право и справедливость» в адрес России связан с тем, что у власти в Польше находится самая большая «евро-скептическая» партия, и она следует в плотном фарватере Соединённых Штатов Америки», — заявил Асафов.
Он отметил, что высказывание главы польского МИДа Яцека Чапутовича приятно, но оно совершенно ничего не означает, так как у власти находятся максимально проамериканские силы, и пока эта ситуация не изменится, Варшава будет поддерживать все антироссийские инициативы.
Ранее Асафов в беседе с НСН оценил намерение Польши выслать российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
RT на русском: последние новости
В Петербурге проводят проверку после смерти младенца в социальном центре Генпрокуратура проведёт проверку по факту отравлений в Волоколамске Конгрессмены США решили усилить борьбу с «российской пропагандой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке88
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»309
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»85
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение