Эксперт оценил отношения России и Польши 

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с ФАН оценил отношения России и Польши. По словам эксперта, на данный момент отношения находятся в нулевой стадии, и совместных инициатив у двух стран нет.
«И поток всевозможных заявлений представителей правящей партии «Право и справедливость» в адрес России связан с тем, что у власти в Польше находится самая большая «евро-скептическая» партия, и она следует в плотном фарватере Соединённых Штатов Америки», — заявил Асафов.
Он отметил, что высказывание главы польского МИДа Яцека Чапутовича приятно, но оно совершенно ничего не означает, так как у власти находятся максимально проамериканские силы, и пока эта ситуация не изменится, Варшава будет поддерживать все антироссийские инициативы.
Ранее Асафов в беседе с НСН оценил намерение Польши выслать российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.