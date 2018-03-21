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Легойда: Церковь не стремится к политической власти
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Легойда: Церковь не стремится к политической власти 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь, тесно взаимодействуя с обществом и государственными структурами, не борется за политическую власть. Об этом сказал в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе дебатов с Владимиром Познером на телеканале «Дождь».
"В центре политики всегда находится вопрос власти. Эта власть Церкви не нужна", — отметил он. «Церковь не борется за политическую власть, и церковные установления прямо запрещают священнослужителям участвовать во властных структурах», — добавил Легойда.
"Политика как реализация властных полномочий — это исполнительная, законодательная, судебная власть. Но у Церкви этих полномочий нет", — сказал он. Поясняя отношения церковных институтов и власти, глава синодального отдела подчеркнул, что «Церковь взаимодействует с властью». «И с советской взаимодействовала, и с древнеримской взаимодействовала. И будет взаимодействовать. Потому что Христос пришел не для того, чтобы оппонировать земной власти», — отметил Легойда.
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