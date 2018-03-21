Легойда: Церковь не стремится к политической власти

"В центре политики всегда находится вопрос власти. Эта власть Церкви не нужна", — отметил он. «Церковь не борется за политическую власть, и церковные установления прямо запрещают священнослужителям участвовать во властных структурах», — добавил Легойда.

"Политика как реализация властных полномочий — это исполнительная, законодательная, судебная власть. Но у Церкви этих полномочий нет", — сказал он. Поясняя отношения церковных институтов и власти, глава синодального отдела подчеркнул, что «Церковь взаимодействует с властью». «И с советской взаимодействовала, и с древнеримской взаимодействовала. И будет взаимодействовать. Потому что Христос пришел не для того, чтобы оппонировать земной власти», — отметил Легойда.