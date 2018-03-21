Бригаду врачей узких специальностей направят в Волоколамск для работы с жителями

В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.

«Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся. Это связано с различными проблемами с сердцем, токсикологией. Нами будет направлена бригада из 12 врачей — узкие специалисты: пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением», — сказал Воробьев.

Он добавил, что бригада врачей будет работать до тех пор, пока не завершится ликвидация ситуации.