Захарова назвала недопустимым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936 

Сравнение ЧМ-2018 по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (проводились в Берлине во времена Третьего рейха) неприемлемо и недостойно главы МИД европейского государства, заявила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы", — написала дипломат.
Она добавила, что действия Лондона направлены только на создание образа врага в виде России. Она также отметила очевидный курс на полноформатный бойкот мундиаля в России.
"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", — добавила Захарова.
Она напомнила, что Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы, несущей ответственность за сохранение мира.
Ранее депутат от Лейбористской партии Великобритании Ян Остин заявил, что Владимир Путин намерен использовать чемпионат мира по футболу для пиара, подобно Гитлеру в 1936 году. Борис Джонсон со своим коллегой согласился.