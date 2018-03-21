Ещё
Захарова назвала недопустимым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова назвала недопустимым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сравнение ЧМ-2018 по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (проводились в Берлине во времена Третьего рейха) неприемлемо и недостойно главы МИД европейского государства, заявила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы", — написала дипломат.
Она добавила, что действия Лондона направлены только на создание образа врага в виде России. Она также отметила очевидный курс на полноформатный бойкот мундиаля в России.
"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", — добавила Захарова.
Она напомнила, что Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы, несущей ответственность за сохранение мира.
Ранее депутат от Лейбористской партии Великобритании Ян Остин заявил, что Владимир Путин намерен использовать чемпионат мира по футболу для пиара, подобно Гитлеру в 1936 году. Борис Джонсон со своим коллегой согласился.
Москва24: последние новости
Водоемную башню на проспекте Мира признают объектом культурного наследия Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке88
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»310
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»88
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение