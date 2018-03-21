Захарова назвала недопустимым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936

Сравнение ЧМ-2018 по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (проводились в Берлине во времена Третьего рейха) неприемлемо и недостойно главы МИД европейского государства, заявила на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы", — написала дипломат.

Она добавила, что действия Лондона направлены только на создание образа врага в виде России. Она также отметила очевидный курс на полноформатный бойкот мундиаля в России.

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном : очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", — добавила Захарова.

Она напомнила, что Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы, несущей ответственность за сохранение мира.