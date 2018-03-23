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Суд в Москве отказался принять коллективный иск пользователей Telegram к ФСБ
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Суд в Москве отказался принять коллективный иск пользователей Telegram к ФСБ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Время Омское
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отказал в принятии коллективного иска пользователей мессенджера Telegram с просьбой признать незаконными действия ФСБ России, которая настаивает на предоставлении ей ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы административных истцов. В связи с этим суд отказал в принятии данного искового заявления", — сказала представитель суда.
Пользователи мессенджера Telegram 13 марта подали коллективный иск от имени 35 пользователей, которые просили суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование.
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