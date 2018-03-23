Суд в Москве отказался принять иск пользователей Telegram к ФСБ 

Мещанский суд Москвы не стал принимать коллективный иск пользователей мессенджера Telegram с требованием признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для доступа к чтению переписки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда, из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы административных истцов. Из-за этого суд в принятии иска отказал.
Напомним, 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что решения судов должны исполняться, никаких исключений быть не должно.
Также сообщалось, что компания Telegram Messenger подала в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. рублей за отказ выполнить требование ФСБ.