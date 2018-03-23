Ещё
Суд в Москве отказался принять иск пользователей Telegram к ФСБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве отказался принять иск пользователей Telegram к ФСБ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Ведомости
Мещанский суд Москвы не стал принимать коллективный иск пользователей мессенджера Telegram с требованием признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для доступа к чтению переписки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда, из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы административных истцов. Из-за этого суд в принятии иска отказал.
Напомним, 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что решения судов должны исполняться, никаких исключений быть не должно.
Также сообщалось, что компания Telegram Messenger подала в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. рублей за отказ выполнить требование ФСБ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Запах свалки вывел из себя жителей подмосковного города Мэй заявила о наличии у России намерения и мотива отравить Скрипаля Декан Третьяков рассказал о праве Слуцкого на харасcмент журналисток
 Ещё 116 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну120
Путин обратился к нации803
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ63
Савченко грозит «пожизненное»145
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение