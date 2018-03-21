Экзитпол: голландские избиратели поддержали закон о «Большом брате»

ГААГА , 21 марта. / ТАСС /. Закон о «Большом брате» нашел поддержку у 49% голландских избирателей. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на данные экзитпола, проведенного центром по исследованию общественного мнения Ipsos.

По данным компании, явка на консультативном референдуме по закону, значительно расширяющему возможности спецслужб, составила 48%, то есть значительно превысила отметку в 30%, которая должна быть достигнута для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Поддержали «Большого брата» 49% избирателей, в то время как 48% высказались против закона.

Параллельно с референдумом в этот день в стране проходили выборы в местные органы власти. Данные экзитпола были обнародованы после закрытия подавляющего большинства избирательных участков. Как ожидается, неофициальные результаты плебисцита будут объявлены в течение нескольких часов. Если результаты подтвердятся, то закон просто вступит в силу, как и планировалось, с 1 мая.

Обновленная версия закона о службах разведки и безопасности предоставляет двум структурам — Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности — дополнительные возможности. В частности, они смогут в массовом порядке перехватывать онлайн-коммуникацию, в том числе и граждан, которые не находятся под подозрением. Хранить полученные данные будет разрешено до трех лет, даже если информация не имеет отношения к текущим расследованиям, а под действие закона будут подпадать все без исключения устройства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры и приставки для цифрового телевидения.

Также спецслужбы получат возможность создать ДНК-базу любых граждан. Кроме того, обе структуры смогут делиться с иностранными коллегами полученными данными, даже без предварительного самостоятельного анализа.

Последний референдум

Этот референдум будет вторым и, по всей видимости, последним проведенным в соответствии с законом о консультативных референдумах. Первое голосование было проведено 6 апреля 2016 года по вопросу ассоциации ЕС и Украины 6 апреля 2016 года. Он закончился победой противников соглашения, что доставило немало хлопот правительству — премьер-министру Марку Рютте даже пришлось провести сложные переговоры в Брюсселе , по результатам которых было принято заявление саммита ЕС по Украине, учитывающее обеспокоенность тех, кто голосовал против ассоциации.

Однако месяц назад нижняя палата национального парламента проголосовал за отмену этого закона. Решение должно получить одобрение верхней палаты, но сюрпризов там не ожидается, поскольку у правящей коалиции — инициаторов отмены закона — там также имеется хоть и минимальное, но большинство