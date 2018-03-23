Польские женщины массово протестуют против запрета на аборты

Напомним, что аборты в Польше с 1993 года запрещены. Исключение составляют ситуации, когда существует угроза жизни матери, когда у плода диагностированы значительные отклонения от нормального развития, и в тех случаях, когда беременность наступила вследствие противозаконных действий, таких как изнасилование. Несмотря на то, что Польша и Ирландия — две страны, в которых законодательство в этой сфере и так является самым строгим в Европе, польский католический епископат и организации pro-life настаивают на его ужесточении. Сейчас, когда у власти в стране находится партия, своей победой на выборах обязанная, в том числе, поддержке представителей католической церкви , эта перспектива впервые может стать реальностью.

В сентябре 2016 года польский Сейм был в шаге от принятия поправок, согласно которым прерывание беременности должно было быть запрещено полностью под угрозой тюремного заключения. Это вызвало раскол в польском обществе. В понедельник 3 октября 2016 года женщины, вместо того, чтобы пойти на работу или заниматься домашними делами, вышли на улицы одетыми в черное. Беспрецедентная со времен «Солидарности» массовая акция, в которой приняли участие 98 тысяч человек по всей стране, была названа «черным понедельником». Тогда правящая партия «Право и Справедливость» была вынуждена отступить, но ее лидер Ярослав Качинский пообещал депутатам, что они еще вернутся к этому вопросу. И вот в минувший понедельник 19 марта комитет по юстиции и правам человека польского сейма дал зеленый свет работам над новым законопроектом о полном запрете абортов.

В четверг документ должны были обсуждать в комитете по делам семьи и общества, однако организаторы «черного понедельника» решили не дожидаться заседания, и провести новые акции протеста с центром в Варшаве . За несколько дней в интернете было собрано более 50 тысяч долларов на организацию шествия от здания парламента к штаб-квартире правящей партии, которая получила название «черная пятница». Тысячи женщин, вместо того, чтобы идти на работу, сели в автобусы, оплаченные из собранных средств, и отправились «На Варшаву!». Среди участниц акции можно увидеть польских актрис, телеведущих, политиков. Вице-спикер сейма Польши Малгожата Кидава-Блоньска на вопрос журналиста портала Onet, почему она пришла на акцию протеста, пояснила: «Я считаю, что действующее законодательство в этой области является наилучшим выходом, а его ужесточение оставит женщин, которые находятся в тяжелой ситуации, без медицинской помощи и поддержки государства».

Прямую трансляцию шествия к штаб-квартире партии «Право и Справедливость» ведут многие крупные польские СМИ. Люди несут плакаты: «Еще полька не згинела», «Думаю, действую, решаю», скандируют: «Идем за правом и справедливостью». Впрочем, как сообщила Gazeta Wyborcza, в здании партии «Право и Справедливость», к которому направляются демонстранты, остался только технический персонал. По данным издания, массовые протесты в пятницу вечером прошли и в других крупных городах Польши, а также перед посольствами страны в Париже, Брюсселе и других европейских столицах.

Досье «РГ»

По данным польского центра исследований общественного мнения CBOS, каждая четвертая полька хотя бы один раз делала аборт. Это говорит о том, как велик «черный рынок» в области прерывания беременности. Как уже писала «РГ», в документальном фильме «Подпольная страна женщин» приводятся данные неправительственных организаций, согласно которым ежегодно в Польше делают не более тысячи «официальных» абортов и несколько сот тысяч нелегальных, в том числе, с помощью купленных в интернете медицинских препаратов, а так же за взятку в частных гинекологических клиниках. Среди обеспеченных полек распространена практика выезда в соседние страны, где в гинекологических клиниках работают польскоязычные специалисты, готовые проконсультировать женщину по всем вопросам, связанным с самой процедурой прерывания беременности, а также проезда и проживания в городе, в котором располагается клиника.