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Депутаты Мособлдумы будут вести мониторинг ситуации в Волоколамске
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Депутаты Мособлдумы будут вести мониторинг ситуации в Волоколамске 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы будут вести мониторинг ситуации в Волоколамске, они будут регулярно выезжать на место, сообщил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.
"В случае Волоколамска есть свои нюансы и детали, всё нужно тщательно проанализировать. Поэтому дал поручение всему депутатскому корпусу вести мониторинг ситуации: подключатся депутаты, которые избраны от муниципалитета, и также на место будут регулярно выезжать профильные комитеты — по здравоохранению и экологии", — отметил Брынцалов, которого цитирует пресс-служба думы.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, шестеро госпитализированы. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном «Ядрово». Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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