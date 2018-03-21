Ещё
«С девочкой с косичками»: Дмитрий Борисов показал селфи с Ольгой Корбут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«С девочкой с косичками»: Дмитрий Борисов показал селфи с Ольгой Корбут 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Журналист и телеведущий Дмитрий Борисов несколько дней назад отправился в США, чтобы снять передачу, героиней которой стала прославленная советская гимнастка Ольга Корбут. Совместным снимком с многократной олимпийской чемпионкой мужчина поделился с подписчиками в социальной сети, вызвав у них двоякие чувства.
Ведущий программы «Пусть говорят» из-за специфики своей профессии часто встречается лично или на эфирах со знаменитыми людьми. На этот раз ему довелось пообщаться с легендой советского спорта, вписавшей свое имя в историю гимнастики не только достижениями, но и уникальным элементом, который впоследствии был запрещен для выполнения на соревнованиях из-за очень высокой травмоопасности. Селфи со знаменитой спортсменкой журналист выложил в Инстаграме, в подписи немного переиначив название документального фильма, снятого об Ольге Корбут. «С девочкой с косичками»
Однако у подписчиков Борисова этот снимок вызвал смешанные чувства. Одни принялись восторгаться гимнасткой и ее успехами, другие вспомнили времена, когда ее имя гремело на всю планету, а третьи принялись обвинять Корбут в том, что она уехала из страны и осталась жить в Америке. «А мне больно смотреть. И никакого умиления. Я помню те времена, когда в гимнастике гремели Корбут, Турищева. А теперь вот так постареть и жить в Америке. Печаль» «И грустно, и радостно одновременно» «Интересный позитивный человек, каждый выбирает свою жизнь» «Смелая и полная оптимизма женщина! А уехала не от берез, а от режима. И своими корнями гордится» «Всегда нравилась, гордилась и горжусь, что это в мое время!» «У Ольги такая лучезарная улыбка, очаровывает сразу. И напомнила мне Камерон Диаз» «Ольга Корбут — легенда!» «А зачем этот человек нам нужен? Если мы ей не нужны давно. От талантливых соотечественников ждёшь патриотизма. А она, не стесняясь, говорит, что там её дом и обратно не хочется… Жаль, на каких же примерах воспитывать тогда наших детей» Кстати, часть подписчиков Дмитрия обратились к нему с просьбой побольше рассказывать о подобных Ольге людях, а не «таскать в эфиры» скандальных звезд, которые, по мнению пользователей сети, только разлагают общество.
А некоторое время назад Борисов заинтриговал своих поклонников совместной фотографией с известной моделью.
Eva.ru: последние новости
«Хорошо хоть в халате»: Алла Пугачева сделала селфи после бани «Что с вами случилось, Валерий?»: Леонтьева снова не узнали на фото «Зачем этот публичный цирк?»: Алексей Панин и Тимати поругались в день выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке88
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»310
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»88
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение