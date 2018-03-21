«С девочкой с косичками»: Дмитрий Борисов показал селфи с Ольгой Корбут

Журналист и телеведущий Дмитрий Борисов несколько дней назад отправился в США , чтобы снять передачу, героиней которой стала прославленная советская гимнастка Ольга Корбут . Совместным снимком с многократной олимпийской чемпионкой мужчина поделился с подписчиками в социальной сети, вызвав у них двоякие чувства.

Ведущий программы «Пусть говорят» из-за специфики своей профессии часто встречается лично или на эфирах со знаменитыми людьми. На этот раз ему довелось пообщаться с легендой советского спорта, вписавшей свое имя в историю гимнастики не только достижениями, но и уникальным элементом, который впоследствии был запрещен для выполнения на соревнованиях из-за очень высокой травмоопасности. Селфи со знаменитой спортсменкой журналист выложил в Инстаграме, в подписи немного переиначив название документального фильма, снятого об Ольге Корбут. «С девочкой с косичками»

Однако у подписчиков Борисова этот снимок вызвал смешанные чувства. Одни принялись восторгаться гимнасткой и ее успехами, другие вспомнили времена, когда ее имя гремело на всю планету, а третьи принялись обвинять Корбут в том, что она уехала из страны и осталась жить в Америке. «А мне больно смотреть. И никакого умиления. Я помню те времена, когда в гимнастике гремели Корбут, Турищева. А теперь вот так постареть и жить в Америке. Печаль» «И грустно, и радостно одновременно» «Интересный позитивный человек, каждый выбирает свою жизнь» «Смелая и полная оптимизма женщина! А уехала не от берез, а от режима. И своими корнями гордится» «Всегда нравилась, гордилась и горжусь, что это в мое время!» «У Ольги такая лучезарная улыбка, очаровывает сразу. И напомнила мне Камерон Диаз» «Ольга Корбут — легенда!» «А зачем этот человек нам нужен? Если мы ей не нужны давно. От талантливых соотечественников ждёшь патриотизма. А она, не стесняясь, говорит, что там её дом и обратно не хочется… Жаль, на каких же примерах воспитывать тогда наших детей» Кстати, часть подписчиков Дмитрия обратились к нему с просьбой побольше рассказывать о подобных Ольге людях, а не «таскать в эфиры» скандальных звезд, которые, по мнению пользователей сети, только разлагают общество.

А некоторое время назад Борисов заинтриговал своих поклонников совместной фотографией с известной моделью.