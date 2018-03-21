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В дни Навруза можно увидеть узбекскую культуру во всей ее красе — посол КНР
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В дни Навруза можно увидеть узбекскую культуру во всей ее красе — посол КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 21 марта /Синьхуа/ — В дни Навруза можно увидеть узбекскую культуру во всей ее красе, которая поныне сохраняет свою уникальность. Об этом сказала посол КНР в Узбекистане Цзян Янь в праздничном поздравлении узбекскому народу по случаю Навруза, сообщило сегодня агентство Жахон.
По словам посла, праздник прививает молодому поколению любовь к многовековым обычаям и традициям, призывает не только не забывать свою историю, но и активно изучать и продвигать это достояние. Примечательно и то, что президент Шавкат Мирзиеев отмечает праздник вместе со своим народом, за одним столом, в одной семье. Это красноречиво свидетельствует о наличии в стране прямого диалога власти и граждан, отметила глава китайской дипмиссии. —0—
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