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Воробьев назначил в инициативной группе ответственного по экологии
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Воробьев назначил в инициативной группе ответственного по экологии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что включит спецпредставителя Александра Чупракова в инициативную группу по ситуации на полигоне «Ядрово», он будет отвечать за экологию.
"Мы договорились с инициативной группой, что я введу спецпредставителя А. Чупракова, который будет отвечать за все, что происходит в части экологии. Это заместитель председателя (регионального) правительства, который отвечает как раз за этот блок вопросов. Человек подготовленный, образованный, глубоко знающий тему всего Подмосковья и, в частности, Волоколамска", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что нагрузка на полигон «Ядрово» на время рекультивации будет снижена.
"По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы", — заявил он.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл в воздухе Волоколамска превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ.
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