Воробьев назначил в инициативной группе ответственного по экологии

"Мы договорились с инициативной группой, что я введу спецпредставителя А. Чупракова, который будет отвечать за все, что происходит в части экологии. Это заместитель председателя (регионального) правительства, который отвечает как раз за этот блок вопросов. Человек подготовленный, образованный, глубоко знающий тему всего Подмосковья и, в частности, Волоколамска ", — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что нагрузка на полигон «Ядрово» на время рекультивации будет снижена.

"По сути, практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы", — заявил он.