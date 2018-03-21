Глава СПЧ предложил ввести ротацию наблюдателей с членами избиркомов

Он сообщил РИА Новости, что идея такой ротации может войти в доклад по итогам выборов, который СПЧ планирует подготовить в течение апреля.

"Я думаю, что мы этот доклад по итогам наблюдения подготовим в течение апреля. Я считаю, что это было бы вполне правильно. Вот одно предложение я могу уже сейчас озвучить. Я считаю, что та работа, которая была проделана по подготовке общественных наблюдателей, не должна пропасть впустую. Понаблюдали и все — это неправильно, нерационально, не по-хозяйски", — сказал собеседник агентства.

"Я считаю, что те наблюдатели, которые хорошо выучились на наблюдателей и хорошо себя показали в день выборов, — это прекрасные кандидатуры для ротации участковых избирательных комиссий. Они уже знают, как эта вся машина работает. Что же мы будем искать другие кандидатуры? Вот они!" — объяснил он.

В свою очередь члены участковых избирательных комиссий по истечении срока полномочий могли бы, по замыслу Федотова, принять участие в выборах в качестве наблюдателей.

"Они же знают, как это все работает. Это будет очень полезно", — сказал он.