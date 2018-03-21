«Нам сказали, что это наша вина»: жители Балашихи ремонтируют трубу за свой счет

Жители многоэтажки в Балашихе столкнулись с проблемой — горячая вода есть, только течет она не из крана, а из трубопровода по стене. Они обратились в управляющую компанию, однако проблема до сих пор не решена.

Семья Яковлевых уже привыкла мыться в тазике — только в этом году в их квартире трижды отключали воду. Виноват проблемный стояк, на котором постоянно возникают протечки. На сей раз труба лопнула на 19-ом этаже. Пришедший на вызов специалист не смог подобраться к аварийному участку — труба располагается в шахте, а разбор конструкции не входит в его компетенцию. Пообещав вернуться, сантехник удалился, тогда Яковлевы сами заглянули под плитку и обнаружили протечку. Ремонтная бригада приехала лишь к утру.

Нам сказали, что это наша вина, что мы, якобы,

что-то меняли, хотя данная квартира была куплена у застройщика. Мы не меняли внутренние трубы, мы меняли только полотенцесушитель. Теперь не знаем, чем закончится эта история. Будем бороться, чтобы нам хоть

что-то сделали

— Мария Яковлева.

По словам девушки, таким образом управляющая компания пытается уйти от ответственности. В квартире ниже с такой проблемой уже сталкивались. Тогда история закончилась не в пользу жильцов.

В управляющей компании съемочной группе «360» рассказали, что труба могла быть установлена еще застройщиком. Ремонтировать стояк и устранять последствия протечки планируют из общедомовых нужд.

Мы выдали рекомендации по замене данного участка на нужный диаметр, причем без привлечения средств собственника. За счет средств собственников, которые они оплачивают со статьи ТО. С этих средств исключительно

— Петр Никоненко, заместитель директора

ООО «Заречье»

Таким образом, за ремонт коммуникаций заплатит не семья Яковлевых, а все жильцы дома. Если бы протечка повлекла за собой крупный ущерб, например, порчу соседского имущества, то вся ответственность легла бы на плечи управляющей компании. Труба расположена до входного вентиля, и следить за ее состоянием по закону должны коммунальщики.