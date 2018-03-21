Ещё
Иду по приборам: таксист установил в машине 21 монитор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иду по приборам: таксист установил в машине 21 монитор 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Настоящего таксиста-многостаночника остановили сотрудники ДПС — салон его автомобиля больше напоминал кабину самолета или рубку субмарины, нежели водительское место.
Вся передняя панель и большая часть лобового стекла были заняты разного рода гаджетами — телефонами, планшетами, мониторами и GPS-навигаторами. Всего стражи порядка насчитали 21 устройство, так или иначе отвлекавшее внимание водителя.
Таким образом, таксист побил предыдущий рекорд, установленный его коллегой из Барнаула, — тот успевал отвечать на звонки и просматривать входящие заказы с 13 электронных устройств. В каком городе искал клиентов новый «чемпион» остается неизвестным, хотя большинство комментаторов сходятся во мнении, что это Москва.
"Это новый вид наркомании — таксикомания", — точно охарактеризовал сложившуюся ситуацию один из пользователей Сети.
Вести.Ru: последние новости
"Я старею и достаточно резко": Пугачева откровенно ответила критикам ее фото без макияжа Омбудсмен: девочка взялась за оружие, потому что в классе ее не любили Собчак наведалась в "Матросскую тишину"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке88
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»310
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»88
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение