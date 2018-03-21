Клинцевич сравнил «вбросы» по делу Скрипаля с пропагандой Геббельса

"Сегодня именно Великобритания выдвинута определенными сила на авансцену противодействия России, — цитирует РИА Новости Клинцевича. — К сожалению, история ничему не учит. Подобное уже было в 30-х годах прошлого века. Причем сходство прослеживается вплоть до мелочей: «вбросы» Терезы Мэй и Бориса Джонсона по сути не отличаются от пропаганды Геббельса — и в том, и в другом случае налицо попытка воздействовать на миллионы людей, рассматривая их исключительно как скопище идиотов".

Сенатор отметил губительность русофобии.

"Остается только надежда на здравый смысл британцев, — посетовал он. — Очень хочется верить, что со временем все нормализуется, и две великие нации, две великие культуры начнут взаимодействовать на благо Европы и мира в целом".