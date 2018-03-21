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Клинцевич сравнил «вбросы» по делу Скрипаля с пропагандой Геббельса
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Клинцевич сравнил «вбросы» по делу Скрипаля с пропагандой Геббельса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Заявления Терезы Мэй и Бориса Джонсона по делу об отравлении Скрипаля «не отличаются от пропаганды Геббельса», заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признал, что "Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года".
"Сегодня именно Великобритания выдвинута определенными сила на авансцену противодействия России, — цитирует РИА Новости Клинцевича. — К сожалению, история ничему не учит. Подобное уже было в 30-х годах прошлого века. Причем сходство прослеживается вплоть до мелочей: «вбросы» Терезы Мэй и Бориса Джонсона по сути не отличаются от пропаганды Геббельса — и в том, и в другом случае налицо попытка воздействовать на миллионы людей, рассматривая их исключительно как скопище идиотов".
Сенатор отметил губительность русофобии.
"Остается только надежда на здравый смысл британцев, — посетовал он. — Очень хочется верить, что со временем все нормализуется, и две великие нации, две великие культуры начнут взаимодействовать на благо Европы и мира в целом".
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