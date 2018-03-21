Швеция будет выплачивать компенсации прошедшим стерилизацию трансгендерам

Решение вступит в силу 1 мая 2018 года. Оно предусматривает компенсацию в сумме 225 тысяч крон (около 21 тысячи евро) на человека. Требования стерилизации в связи с изменением пола отменены в Швеции 1 июля 2013 года.

Шведская ассоциация по защите прав ЛГБТ, комментируя результаты голосования на своем сайте, назвала его историческим и пояснила, что «решение означает, что Швеция станет первой в мире страной, которая выплатит компенсацию поменявшим пол людям», которые были принудительно стерилизованы. По данным организации, таких в Швеции насчитывается от 600-700 человек.