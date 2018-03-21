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Швеция будет выплачивать компенсации прошедшим стерилизацию трансгендерам
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Швеция будет выплачивать компенсации прошедшим стерилизацию трансгендерам 

РИА Новости 2 часа назад
СТОКГОЛЬМ, 21 мар — РИА Новости, Людмила Божко. Риксдаг (парламент) Швеции одобрил в среду предложение правительства о выплате компенсации людям, которые в период с 1972 по 2013 годы, изменив пол, были вынуждены также пройти и стерилизацию, сообщается на сайте парламента.
Решение вступит в силу 1 мая 2018 года. Оно предусматривает компенсацию в сумме 225 тысяч крон (около 21 тысячи евро) на человека. Требования стерилизации в связи с изменением пола отменены в Швеции 1 июля 2013 года.
Шведская ассоциация по защите прав ЛГБТ, комментируя результаты голосования на своем сайте, назвала его историческим и пояснила, что «решение означает, что Швеция станет первой в мире страной, которая выплатит компенсацию поменявшим пол людям», которые были принудительно стерилизованы. По данным организации, таких в Швеции насчитывается от 600-700 человек.
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