На полигоне «Ядрово» установили две аэрозольные пушки

На полигоне «Ядрово» установили две аэрозольные пушкиОб этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Ранее зампред регионального правительства Александр Чупраков заявил, что они будут распылять на территории полигона специальное вещество, нейтрализующее запах.

По словам главы министерства ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, препарат, применяемый в аэрозольных пушках, не является химическим веществом. «Это среда, в которой живут экологически выращенные бактерии специальные двух видов, которые разлагают органические соединения», — пояснил он.