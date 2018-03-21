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«Коммерсант» будет бойкотировать мероприятия Госдумы с участием депутата Слуцкого
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«Коммерсант» будет бойкотировать мероприятия Госдумы с участием депутата Слуцкого 

Rambler News Service 3 часа назад
Журналисты «Коммерсанта» будут бойкотировать мероприятия Госдумы с участием депутата Леонида Слуцкого, сообщил RNS источник, близкий у руководству редакции, и подтвердил Сергей Яковлев, главный редактор издательского дома. Также издательский дом будет бойкотировать мероприятия с участием представителей комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.
«Мы своим решением ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким как с ньюсмейкером и с комиссией Госдумы по этике», — подтвердил информацию RNS главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев. Он уточнил, что журналисты издательского дома не будут принимать участия в мероприятии, в которых участвует депутат Слуцкий и представители комитета.
Ранее РБК объявило об отзыве всех журналистов холдинга из Госдумы после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. «Отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности — она продолжит в полном объеме публиковаться РБК в интересах аудитории медиахолдинга», — говорится в сообщении холдинга.
В феврале несколько журналисток обвинили парламентария в домогательствах.
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