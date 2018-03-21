«Коммерсант» будет бойкотировать мероприятия Госдумы с участием депутата Слуцкого

Журналисты «Коммерсанта» будут бойкотировать мероприятия Госдумы с участием депутата Леонида Слуцкого, сообщил RNS источник, близкий у руководству редакции, и подтвердил Сергей Яковлев , главный редактор издательского дома. Также издательский дом будет бойкотировать мероприятия с участием представителей комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.

«Мы своим решением ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким как с ньюсмейкером и с комиссией Госдумы по этике», — подтвердил информацию RNS главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев. Он уточнил, что журналисты издательского дома не будут принимать участия в мероприятии, в которых участвует депутат Слуцкий и представители комитета.

Ранее РБК объявило об отзыве всех журналистов холдинга из Госдумы после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. «Отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности — она продолжит в полном объеме публиковаться РБК в интересах аудитории медиахолдинга», — говорится в сообщении холдинга.

В феврале несколько журналисток обвинили парламентария в домогательствах.