Ни дня без «Новичка». Нестыковки в позиции России и гонка взаимных обвинений

Глава британского МИД в очередной раз высказался о деле Скрипаля. Борис Джонсон согласился со сравнением чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии 1936 года. А в российском МИД прошел специальный брифинг для послов иностранных государств, также посвященный отравлению в Солсбери.

Александр Панов бывший замминистра иностранных дел, экс-посол России в Японии, Республике Корея и Норвегии «Я с самого начала, когда услышал о том, что есть приглашение послов, сразу понял: скорее всего, придут не послы, а они пошлют кого-то из своего посольства. Это нормально, это очевидно. Я и сам бы, будучи послом, не пошел бы, а послал кого-то, потому что надо будет записывать, потом писать телеграмму, депешу в столицу. Что, посол этим будет заниматься?»

Алексей Арбатов руководитель центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН «С одной стороны говорят, что у нас такого химического оружия „Новичок“ никогда не было. Потом, в том же выступлении или в другом, говорят: мы все уничтожили в соответствии с конвенцией по химоружию 1991 года. Простым людям не ясно: если никогда не было, то что мы уничтожили? Если мы что-то уничтожили, значит, наверное, было. Зарубежная общественность, которая заведомо настраивает против России, воспринимает это как демонстрацию неправды».

«У нас нет и никогда не было программы «Новичок», — заявляет Россия на уровне МИД и постоянного представительства страны при Организации по запрещению химоружия. И тут же государственное агентство РИА Новости публикует интервью с одним из разработчиков «Новичка», который доказывает невиновность России в отравлении Скрипалей, но подтверждает, что принимал участие в разработке этого вещества.

Некоторые наблюдатели считают, что России стоило бы ограничиться первым же вполне ясным и корректным заявлением Сергея Лаврова . Он сказал, что Москва непричастна к отравлению Скрипалей, но готова сотрудничать с Лондоном по всем правилам, предусмотренным Конвенцией о запрещении химического оружия, при условии равного доступа к материалам дела.

Зачем нужно было пускаться в гонку взаимных обвинений с Борисом Джонсоном, эксперты не понимают, тем более что его уже, судя по всему, не догнать. Глава МИД Великобритании 21 марта, встречаясь с членами британского парламента , согласился фразой депутата Иена Остина, который сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии 1936 года:

Иен Остин: Теперь по поводу чемпионата мира. Я футбольный фанат, у меня есть постоянный абонемент на стадион, я люблю следить за английской сборной. Но я абсолютно не собираюсь ехать в Россию, чтобы смотреть сборную. И я должен сказать, что если член моей семьи соберется поехать, он с моей стороны подвергнется визовому запрету. Честно говоря, это не то, что я имею в виду. Они получили право на чемпионат мира за счет коррупции. Путин использует его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду в 1936 году. Идея Путина — лично вручить Кубок мира капитану команды-победителя.

Борис Джонсон: Боюсь, что это совершенно правильно, совершенно правильно.

Иен Остин: Идея Путина — это как бы провести PR-кампанию, чтобы придать глянца жестокому, коррумпированному режиму, за который он несет ответственность. Она меня ужасает.

Борис Джонсон: Прежде всего, я считаю, что ваша характеристика того, что будет происходить в Москве на Кубке мира во всех местах, где он будет проводиться, да, я думаю, что это сравнение с 1936 годом, безусловно, верно. Я думаю, что эта перспектива отвратительна, мысль о том, что Путин возвеличится за счет этого спортивного события.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джонсон, очевидно, отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма, и поэтому — хамства. Красноречив был и директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков . Во время брифинга представительница британского посольства Эмми Ноттингем обратила внимание на ту же нестыковку, о которой говорилось выше, — на то, что Россия то отрицает существование «Новичка», то дает слово его разработчикам, и попросила это прояснить. А прояснил ли что-то ответ дипломата Ермакова?

Владимир Ермаков директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями «Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные. Нам ничего не дают. А что мы слышим из Лондона? Что это, оказывается, Россия напала на Великобританию. Во молодцы. И что это Россия им что-то должна. Что такое у них в голове творится? Неужели вам самим не стыдно в такой аудитории, в присутствии послов 150 государств, говорить про каких-то новичков, старичков, дурачков? Просто смешно. Мне обидно за британскую дипломатию».

А ведь даже если прочитать внимательно интервью экспертов и разработчиков, то ясно, что Россия могла бы отвечать аргументированно и по существу. Кажется, у Москвы был шанс выглядеть лучше ее оппонентов.