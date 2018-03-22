«Примавтодор» выделил 275 млн рублей на покупку дорожных и подметально-вакуумных машин

Нужно поставить несколько десятков единиц техники.

Акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» объявило запрос котировок в электронной форме на поставку дорожно-коммунальной техники.

Максимальная цена контракта составляет 275,5 млн рублей. Как уточняется в техническом задании, предприятию необходимо поставить 30 комбинированных дорожных машин на базе самосвала КамАЗ 6520 с распределителем твердых реагентов и передним отвалом, 30 кузовов бункера из углеродистой стали и 30 передних поворотных отвалов быстросъёмных. Кроме того, нужно поставить две подметально-вакуумные машины на базе КамАЗ-53605 с оборудованием Bucher CityFANT-6000 и два подметально-всасывающих узла.

Поставить технику нужно в течение 90 дней с момента заключения контракта.